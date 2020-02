Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (12.02.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Aktie von TUI habe sich in den vergangenen Tagen wieder etwas nach oben gekämpft. Doch der Blick auf den Kurs am Morgen dürfte den Aktionären einen Schrecken einjagen. Denn den heutigen Handelstag würden die Anteilscheine des größten europäischen Touristikunternehmens mit einem deutlichen Kursrückgang beginnen.Allerdings sei der Grund für den heutigen Kursrückgang schnell erklärt: Es handle sich lediglich um den Dividendenabschlag in Höhe von 0,54 Euro je Aktie. Alle Anleger, welche die TUI-Papiere am Ende des gestrigen Handelstages in ihrem Depot gehabt hätten, könnten sich nun auf eine satte Rendite von knapp fünf Prozent freuen.Der Touristikriese habe gestern seine Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2019/20 (30.09.) veröffentlicht und den Ausblick konkretisiert. Dabei seien auch einige positive Entwicklungen bekannt gegeben worden.Mutige Anleger können bei der Dividendenperle wieder zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 7,50 Euro belassen werden. (Analyse vom 12.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link