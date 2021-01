Börsenplätze TUI-Aktie:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Immerhin: Trotz der verschärften Lockdown-Maßnahmen könne TUI Cruises (ein Gemeinschaftsunternehmen von TUI und Royal Caribbean) mit seinen aktuellen angebotenen Kanaren-Kreuzfahrten weitermachen. So gebe es im Bezug auf das Reisen keine neuen Regelungen. Für TUI-Cruises bleibe es bei den bisherigen Bestimmungen. Die TUI-Aktie setze indes ihre Aufwärtsbewegung fort.Konkret: TUI Cruises fahre aktuell nur auf den Kanaren ab Las Palmas als "Blaue Reise", also mit Landgängen nur durch TUI organisiert. Die Mein Schiff 1 biete 21-tägige Reisen. Die Mein Schiff 2 fahre aktuell bereits Sieben- oder 14-Nächte-Routings.TUI Cruises dürfte nun in den nächsten Tagen noch einmal nachlegen und neue "Blaue Reisen" auf den Kanarischen Inseln anbieten, vermute das Portal Schiffe und Kreuzfahrten. Ob tatsächlich mit Mein Schiff 1 und Mein Schiff 2 weiterhin zwei Kreuzfahrtschiffe eingesetzt würden, sei dabei noch unklar. Grund: Die Drei-Wochen-Tour von Mein Schiff 1 sei am vergangenen Wochenende schon im Rahmen der TUI-Auktion veräußert worden. Es sei daher auch denkbar, dass TUI nur mit Mein Schiff 2 weitermache. Dies bleibe allerdings offen, bis sich TUI Cruises dazu äußere.Der Fortgang der Kanaren-Touren sei durchaus positiv - so komme zumindest (weiterhin) etwas Geld in die TUI-Kasse. Viel wichtiger sei jedoch, dass bis zum Sommer 70 Prozent der Menschen geimpft seien und damit die viel zitierte Herden-Immunität eintrete. Dann dürfte Marktführer TUI ein großes umsatzstarkes Comeback gelingen. DER AKTIONÄR, der die TUI-Aktie in seinem "Langfristigen Depot" hält, bleibt für das Papier des weltweit größten Reiseveranstalters weiterhin vorsichtig optimistisch. Wichtig: Die TUI-Aktie ist nur für mutige Anleger geeignet, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link