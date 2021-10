Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

2,869 EUR -2,25% (29.10.2021, 12:31)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (29.10.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Für den Tourismus und damit auch für den Hannoveraner Konzern sei die Corona-Krise besonders bitter. So müsse diese Branche bereits das zweite Jahr in Folge gewaltige Einbußen hinnehmen. Zu diesem Analyseergebnis komme auch der Deutsche Reiseverband (DRV), der eine Umfrage bei Touristik-Unternehmen durchgeführt habe. Und auch 2022 dürfte nicht gerade einfach werden.Konkret: So würden 60% der 550 befragten Firmen nämlich erst für 2023 wieder mit einem Umsatz auf Vorkrisen-Niveau rechnen, wie aus einer Pressemitteilung des DRV hervorgehe. Ein Drittel sei noch pessimistischer und sehe erst im drauffolgenden Jahr 2024 eine Rückkehr zur früheren Normalität. "Dieses Stimmungsbild zeigt deutlich, dass die Krise für die Reisewirtschaft noch nicht überstanden ist", habe DRV-Präsident Norbert Fiebig gesagt.Das Umfrageergebnis belege eindeutig: Die Lage für Veranstalter wie TUI sei nach wie vor schwierig und werde so schnell auch nicht entscheidend besser. Der TUI-Aktie würden - auch mit Blick auf die aktuell steigenden Corona-Zahlen - kurzfristig weitere Kursverluste drohen. Anleger sollten die TUI-Aktie weiterhin links liegen lassen, zumal auch das Chartbild keine Entwarnung signalisiere, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.10.2021)Börsenplätze TUI-Aktie:XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:2,863 EUR -1,48% (29.10.2021, 12:15)