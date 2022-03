Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reiseveranstalters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Ukraine-Krieg und die damit einhergehenden Unsicherheiten würden dem Hannoveraner Konzern das Leben schwer machen. Genauso sei das undurchsichtige Spiel des russischen Großaktionärs Alexej Mordaschow ein Belastungsfaktor für TUI. Nun habe das Unternehmen immerhin eine (erste) Konsequenz gezogen.Der Tourismus-Konzern habe seinem früheren Russland-Ableger die Nutzung der Markenrechte entzogen - ein entsprechender Vertrag mit TUI Russia sei gekündigt worden. Die Hannoveraner hätten betont, dass dieses Unternehmen nach dem Verkauf der letzten Anteile 2021 "keine Gesellschaft der TUI Group" mehr sei. Bisher habe TUI Russia etwa in Russland, Belarus, der Ukraine, Kasachstan oder Usbekistan den Namen "TUI" verwenden dürfen.Hinter TUI Russia stehe die Familie des russischen Oligarchen und bisher größten Einzelaktionärs Alexej Mordaschow. Er sei auf der Sanktionsliste der EU. Kürzlich sei bekannt geworden, dass der schwerreiche Geschäftsmann mit mehreren Firmenbeteiligungen bereits kurz vor der Verhängung der Strafmaßnahmen aus Brüssel Ende Februar seine Anteile am Konzern im Hintergrund neu geordnet habe.Von den bislang 34%, die Mordaschow über die Firma Unifirm im EU-Land Zypern gehalten habe, habe er 4,1% zu seiner russischen Holding Severgroup betragen. Die Anteile an Unifirm, die er über zwei Tochtergesellschaften gehalten habe, habe er wiederum an eine Firma namens Ondero Limited auf den britischen Jungferninseln verkauft.Es könnte sich möglicherweise um ein Manöver Mordaschows handeln, die Anteile indirekt weiter zu halten, aber von Vertrauten managen zu lassen - so dass die persönlichen Sanktionen der EU und der Zugriff auf sein Vermögen formal ins Leere laufen würden. Mit der Übertragung von weniger als 30% der TUI-Aktien habe er vermieden, dass Ondero eine Übernahmeofferte für den deutschen Reisekonzern abgeben und damit genauere Details zu seiner eigenen Struktur habe nennen müssen.Nach der - noch nicht ausgestandenen - Corona-Krise müsse sich der Reiseveranstalter nun mit dem Ukraine-Krieg und den möglichen (wirtschaftlichen) Folgen sowie der Causa Mordaschow auseinandersetzen. Ob der russische Oligarch, der in der Krise die Kapitalerhöhungen jeweils mitgemacht habe, überhaupt noch TUI-Ankeraktionär sei, könne derzeit keiner beantworten - auch TUI nicht. Trotz der jüngst anziehenden Buchungszahlen sei das ein weiteres (Image-)Problem, das die Aktie sicherlich nicht attraktiver mache. Die TUI-Aktie sei kein Kauf, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.03.2022)(Mit Material von dpa-AfX)