Die TUI Group ist der weltweit führende Touristikkonzern und weltweit aktiv. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Die Aktie der TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) notiert im FTSE 250, dem Leitindex der Londoner Wertpapierbörse, sowie im Freiverkehr in Deutschland.



Der TUI Konzern bietet für seine 28 Millionen Kunden, davon 21 Millionen in den europäischen Landesgesellschaften, integrierte Services aus einer Hand. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 15 Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien.



Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 100 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und über 1.000 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (29.09.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Im Grunde könne es sich die Reisebranche nicht leisten, bestimmten gesellschaftlichen Gruppen die touristische Dienstleistung zu verweigern. Doch das entsprechende Angebot für Ungeimpfte könnte in der Pandemie schrumpfen. Erste Veranstalter würden Urlauber nur noch mitnehmen, wenn sie vollständig geimpft oder genesen seien. TUI verfolge dabei eine eigene Linie."Immer mehr Zielgebiete setzen auf die 2G-Regel, und auch immer mehr Reiseveranstalter und Kreuzfahrtanbieter entscheiden sich dafür", habe jüngst Norbert Fiebig, Präsident des Reiseverbandes DRV, berichtet. Der Branchenprimus TUI hingegen folge den Vorgaben der Zielgebiete. "Wir erlassen keine eigenen Regeln", habe ein Firmen-Sprecher kommentiert. Auch die Nummer 2, DER Touristik, setze aktuell auf die jeweiligen Landesvorgaben, die in den meisten Fällen die sogenannten 3G-Regel bedeutet hätten. Das Unternehmen prüfe allerdings, ob für ausgewählte Reisearten Angebote nur für geimpfte oder genesene Urlauber gemacht würden.An Bord vieler Kreuzfahrtschiffe dürften ohnehin nur noch Geimpfte. TUI Cruises, ein Gemeinschaftsunternehmen von TUI und Royal Caribbean, biete im kommenden Winter diverse Kreuzfahrten in warmen Gefilden vorrangig für vollständig geimpfte Urlauber an. Bereits in der noch laufenden Sommersaison gelte das für verschiedene Schiffe von TUI Cruises, auch wegen der Vorgaben der Länder, die angelaufen würden.Dass sich TUI an den Vorgaben der jeweiligen Länder orientiere, sei auf jeden Fall richtig und gut. Dennoch bekomme die Aktie angesichts der bestehenden fundamentalen Unsicherheiten aktuell keinen Platz auf der Empfehlungsliste des "Aktionär". Allenfalls Trader können ihr Glück versuchen und auf kurzfristige Trends setzen, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 29.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link