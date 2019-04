Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

9,884 EUR +0,94% (23.04.2019, 14:05)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

9,89 EUR +1,04% (23.04.2019, 13:49)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (23.04.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Das "Manager Magazin" berichte von Übernahmespekulationen rund um den britischen TUI-Konkurrenten Thomas Cook, dessen Aktie zeitweise um 20% explodiere. Die TUI-Aktie zeigt sich davon relativ unbeeindruckt, doch könnte bald eine kräftige Kurserholung folgen.Beim Papier des deutschen Touristikkonzerns zeichnet sich doch langsam eine Bodenbildung ab. Sollte die TUI-Aktie den Sprung über die 10-Euro-Marke schaffen und das Februar-Gap bei 10,16 Euro schließen können, wäre sogar eine kurzfristige technische Erholung bis 10,93 Euro, im besten Fall sogar bis 12,00 Euro möglich.Fundamental betrachtet sei die TUI-Aktie günstig. Dabei dürfe man jedoch die Risiken im Hinblick auf den Brexit nicht außer Acht lassen. Die TUI-Aktie an sich sei schon heißes Eisen, so Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.04.2019)Börsenplätze TUI-Aktie: