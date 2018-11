XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

13,495 EUR -2,14% (28.11.2018, 11:27)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

13,48 EUR -3,02% (28.11.2018, 11:30)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (28.11.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reisekonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Auch heute gehe es mit den Papieren der beiden Touristikriesen TUI und Thomas Cook (ISIN: GB00B1VYCH82, WKN: A0MR3W, Ticker-Symbol: TCG, Nasdaq OTC-Symbol: TCKGF) deutlich nach unten. Im Zuge negativer Analystenmeldungen nach der nächsten Gewinnwarnung falle die Thomas Cook-Aktie auf ein neues Mehrjahrestief. TUI werde - wie üblich - erneut in Sippenhaft genommen und verliere 1,5 Prozent.Bei dem britischen Titel sei von einem Einstieg ganz klar abzuraten! Denn unabhängig davon, dass man nie in ein fallendes Messer greifen sollte, gebe es bei Thomas Cook natürlich auch fundamentale Probleme. Die komplette Streichung der erst 2016 wieder aufgenommenen Dividendenzahlungen sei ein Zeichen dafür, wie prekär die Lage bei Thomas Cook sei. Auch müsse man bedenken, dass Thomas Cook sogar noch Glück gehabt habe, dass zahlreiche Sondereffekte zumindest das Ergebnis der Konzern-Airline stabilisiert hätten. Die Kommunikationspolitik von Thomas Cook sei ohnehin über die vergangenen Monate hinweg eine Katastrophe gewesen, die gestrige Gewinnwarnung (die dritte in diesem Jahr) nur zwei Tage vor der eigentlichen Bilanzpressekonferenz dürfte das ohnehin bereits stark gesunkene Vertrauen der Anleger nachhaltig zerstört hätten.Bei TUI laufe es dagegen deutlich besser. TUI habe bislang stets die Erwartungen erfüllt. Trotzdem leide der Titel unter den katastrophalen Ergebnissen der Konkurrenz. Rein fundamental betrachtet sei die TUI-Aktie derzeit ein klarer Kauf. Das Unternehmen sei strategisch sehr gut aufgestellt, verfüge über ein gutes Management und eine solide Bilanz. Die Gewinne würden kontinuierlich steigen, das KGV liege bei 10. Außerdem locke eine Dividendenrendite von über fünf Prozent.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: