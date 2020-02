Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

10,76 EUR -2,14% (13.02.2020, 10:07)



Xetra-Aktienkurs TUI-Aktie:

10,79 EUR -2,00% (13.02.2020, 09:52)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (13.02.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Aktie des Reisekonzerns TUI habe über mehrere Wochen hinweg unter stetig neuen negativen Analystenstudien gelitten. Nach den starken Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2019/20 (30.09.) und dem zuversichtlichen Ausblick habe sich dies geändert. Nun würden sich allmählich wieder die positiven Analystenkommentare häufen.So habe nun etwa die Commerzbank ihr Anlagevotum für die Anteilscheine an Europas größten Touristikkonzern von "hold" auf "buy" hochgestuft. Den fairen Wert sehe Analyst Adrian Pehl nun bei 13,50 Euro. Zuvor habe sein Kursziel noch bei 12,50 Euro gelegen.Die TUI-Aktie habe bislang eine wirklich beeindruckende Woche hinter sich. So würden die Papiere nun knapp zehn Prozent höher als zu Wochenbeginn notieren. Ohne den Dividendenabschlags von 0,54 Euro je Anteilschein wären es sogar noch knapp fünf Prozent mehr.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: