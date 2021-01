Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (30.01.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol Deutschland: TUI1, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Bundesregierung reagiere auf die nicht abflauenden Corona-Infektionszahlen und die Mutationen: Ab Samstag gelte für Länder, in denen sich besonders ansteckende Varianten des Coronavirus stark ausgebreitet hätten, hierzulande eine weitreichende Einreisesperre. Für TUI sei das keine gute Nachricht.Das Kabinett habe am Freitag ein Beförderungsverbot für Fluggesellschaften, Bahn-, Bus- und Schiffsunternehmen bis zum 17. Februar beschlossen. Betroffen seien zunächst Großbritannien, Irland, Portugal, Südafrika und Brasilien, ab Sonntag auch die kleinen afrikanischen Staaten Lesotho und Eswatini.Auch wenn zunächst der Tourismus wegen der Einreisebeschränkungen nicht direkt betroffen sei, so dürften Corona-Ängste viele Reisenden von Buchungen abhalten. Dennoch hoffe TUI auf den Sommer. Marek Andryszak, TUI Deutschland-Chef, rechne mit einer wachsenden Buchungs-Nachfrage Sonnenhungriger ab dem Frühjahr. "Im Januar und Februar rechnen wir wegen des Lockdowns noch mit einer Buchungsvorsicht der Kunden, doch danach, spätestens zu Ostern mit einer breiten Erholung", habe er am Donnerstag gesagt.