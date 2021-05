Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

5,096 EUR +2,45% (07.05.2021, 15:40)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

5,074 EUR +1,91% (07.05.2021, 15:26)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (07.05.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI-Cruises habe jüngst die Lage am Kapitalmarkt hinsichtlich der Platzierung einer Anleihe sondiert. Nun melde das Gemeinschaftsunternehmen von TUI und Royal Caribbean Vollzug und habe am Freitag seine erste unbesicherte Anleihe mit einem Gesamtnennbetrag von 300 Millionen Euro ausgegeben. Die TUI-Aktie zeige sich davon unbeeindruckt.Konkret: Die Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren sei mehrfach überzeichnet gewesen, wie TUI am Freitag mitgeteilt habe. Sie habe eine Kündigungssperrfrist von zwei Jahren und einen Kupon von 6,500 Prozent pro Jahr. Der Bruttoerlös solle für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.Sebastian Ebel, Finanzvorstand der TUI Group habe dazu gesagt: "Die erfolgreiche Platzierung der TUI Cruises Anleihe heute und die ebenfalls sehr nachgefragte Wandelanleihe der TUI Group vor wenigen Wochen sind wichtige Signale für künftige Finanzierungen, für Investitionen und für die Zukunft der Unternehmen - sowohl für den Mutterkonzern TUI AG als auch für die Beteiligung TUI Cruises."Die mehrfach überzeichneten Anleihen würden zeigen: Investoren seien überzeugt von der Strategie der TUI, den Perspektiven der Kreuzfahrtbranche sowie des Tourismus und der Rückkehr zum Erfolgs- und Wachstumskurs nach der Pandemie. Erfreulich sei laut Finanzvorstand zudem, dass die Kreuzfahrtbuchungen für die zweite Jahreshälfte und für 2022 und 2023 sich gut entwickeln würden.Eine durchaus positive Nachricht: Zum einen spüle die erfolgreiche Platzierung der Anleihe existenziell notwendige Liquidität in die klammen TUI-Kassen. Zum anderen zeige die mehrfache Überzeichnung des Papiers, dass die Investoren wieder Vertrauen in den Reisekonzern hätten.Die Aussichten hellen sich derzeit an allen Fronten auf - investierte Anleger bleiben weiter an Bord, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.05.2021)