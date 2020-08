XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,708 EUR +3,63% (10.08.2020, 11:55)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (10.08.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Das Papier des Reiseveranstalters habe in der vergangenen Woche weiter an Boden gutmachen können. Zum Start in die neue Handelswoche könne die TUI-Aktie ihre jüngste Aufwärtsbewegung fortsetzen. Gelinge ein nachhaltiger Sprung über die 4-Euro-Marke helle sich das Chartbild aus technischer Sicht weiter auf. Allerdings stehe auch die Veröffentlichung der Quartalszahlen kurz bevor. Diese würden zeigen, wie stark TUI tatsächlich vom Deutschland-Tourismus profitiere. Dennoch könne der Deutschland-Tourismus die Einbrüche durch die Corona-Krise nach Einschätzung des Deutschen Tourismusverbandes (DTV) nicht aufholen.TUI sei aufgrund der Corona-Krise weiterhin in sehr schwierigem Fahrwasser. Anleger sollten derzeit besser einen Bogen um die Aktie machen und sich weder auf der Long- noch auf der Shortseite positionieren, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.08.2020)Börsenplätze TUI-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:3,735 EUR +4,48% (10.08.2020, 12:12)