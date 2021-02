Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (19.02.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Aktie des Reiseveranstalters TUI sei nach dem Impfstart eigentlich schon wieder auf dem besten Weg gewesen, sich zu erholen. Die Unsicherheit, wie sich die neue Corona-Mutation auf die langersehnten Lockerungen auswirke, habe aber zuletzt für starke Kursschwankungen gesorgt. Auf diese Marken müsse man nun besonders achten.Bis Ende Januar habe sich die TUI-Aktie noch von ihrer starken Seite gezeigt. Am 21. Januar habe der Wert ein neues Zwischenhoch bei 4,83 Euro markiert, sei dann aber noch am selben Tag am Widerstand, der vom 61,8%-Fibonacci-Retracement bei 4,85 Euro ausgehe, abgeprallt. Innerhalb von drei Wochen habe der Wert daraufhin bis an die 50-Tage-Linie bei rund 3,55 Euro zurückgesetzt und dabei die Unterstützungszone zwischen 3,86 und 3,95 Euro durchbrochen.Am Montag sei es aber an dem GD50 zu einem kräftigen Rebound gekommen und die Aktie habe die Unterstützungszone zurückerobern können. Könne diese nun erfolgreich getestet werden, sei ein Anstieg bis zum Widerstand am Mai-Hoch bei 4,37 Euro recht wahrscheinlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: