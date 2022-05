Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

2,601 EUR -2,11% (09.05.2022, 12:16)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

2,573 EUR -2,02% (09.05.2022, 12:01)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (09.05.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI erziele das Gros seiner Umsätze zwischen April und Oktober und setze daher auf eine starke Sommer-Saison 2022. Das könnte mit Blick auf aktuelle Buchungs-Zahlen, die über dem 2019er Niveau gelegen hätten, auch gelingen. Dennoch komme der Aktienkurs nicht in Schwung. Grund: Die Anleger würden auf den Mittwoch und frische Zahlen warten.Für das abgelaufene zweite Quartal (Januar, Februar, März) würden die von Bloomberg befragten Analysten mit Umsätzen in Höhe von 1,95 Milliarden Euro rechnen. Dabei sollten operative Verluste (EBIT) von rund 341 Millionen Euro aufgelaufen sein. Und unter dem Strich würden die Experten von einem Minus von rund 169 Millionen Euro ausgehen. Der freie Cashflow werde mit Minus 1,13 Milliarden Euro taxiert, das heiße, dass freie finanzielle Mittel in dieser Höhe abgeflossen seien.Kurzer Rückblick: Die Zahlen, die der Reisekonzern zum ersten Quartal (Oktober, November, Dezember) präsentiert habe, seien eine Enttäuschung gewesen. Sowohl die Erlöse (2,4 Milliarden Euro) als auch die Verluste (384 Milliarden Euro) hätten die Markterwartungen verfehlt.Die TUI-Aktie verliere zu Wochenbeginn in einem schwachen Marktumfeld rund drei Prozent auf 2,55 Euro.Anleger bleiben weiterhin außen vor, zumal auch das Chartbild zur Vorsicht mahnt, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link