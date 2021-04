Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (09.04.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI brauche offenbar frisches Geld und zapfe dafür den Kapitalmarkt an. Das Unternehmen habe am Freitagmorgen angekündigt, bei Investoren eine Wandelanleihe im Umfang von rund 350 Millionen Euro zu platzieren. Die Aktie des Touristik-Konzerns gehe im frühen Handel baden. Der Kurs sacke kräftig in die Tiefe.Möglicherweise werde das Volumen noch auf 400 Millionen erhöht, habe TUI angekündigt. Vorstand und Aufsichtsrat würden auf diese Weise die Liquidität des Konzerns angesichts der anhaltenden Krise erhöhen und die Mittel später zur Rückzahlung anderer Verbindlichkeiten einsetzen wollen.Die Wandelanleihe solle bis 16. April 2028 laufen und in neue Aktien des TUI-Konzerns gewandelt werden können. Die Verzinsung solle bei 4,5 bis 5,0 Prozent liegen. TUI wolle die genauen Konditionen noch im Laufe des Tages festlegen und bekannt geben. Der deutsche Staat habe den Touristikriesen in der Corona-Pandemie mit Milliardenhilfen vor dem Untergang bewahrt. Hinzu sei zuletzt eine Kapitalerhöhung gekommen, an der sich maßgeblich der russische Großaktionär Alexej Mordaschow beteiligt habe.TUI habe Ende März über Barmittel und abrufbare Fazilitäten in Höhe von 1,6 Milliarden Euro verfügt. Sollte das Sommergeschäft gut verlaufen, würden diese finanziellen Mittel ausreichen. Angesichts der corona-bedingten Unsicherheiten hätten die Hannoveraner mit dem Geld nun einen zusätzlichen Puffer eingebaut.Erfreulich sei, dass man mit dem "Global Realignment Programme" genannten Restrukturierungsprogramm auf Kurs sei, um bis zum Geschäftsjahr 2022/23 jährliche Kosteneinsparungen von 400 Millionen Euro zu erreichen. Unter anderem seien bereits 5.000 der geplanten 8.000 Stellenreduzierungen umgesetzt worden.Auch wenn die Kapitalmaßnahme die Aktie kurzfristig belaste, gehe TUI damit den richtigen, weil notwendigen Weg. Die Liquiditätssicherung habe in der aktuellen Situation oberste Priorität. Charttechnisch habe sich das Bild nun durch das Unterschreiten der GD50 etwas eingetrübt.Dennoch: Anleger bleiben weiter an Bord und beachten den Stopp bei 3,60 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.04.2021)Mit Material von dpa-AFX