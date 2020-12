XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (04.12.2020/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktie verteidigt erneut 50%-Retracement - AktiennewsDie Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) konnte sich am Freitag nach einer deutlich tieferen Eröffnung zurück zum gestrigen Schlusskurs kämpfen, so die Experten von XTB.Der Kurs sei zum zweiten Mal in dieser Woche von dem Fibonacci-Retracement von 50% abgeprallt. Aus technischer Sicht könnte die Korrektur für Käufer interessant sein. Allerdings stecke die Aktie nach der Bodenbildung im Oktober bei 3 Euro und der darauffolgenden Rallye bis zu den Hochs vom Mai und Juni (6,30 Euro) in der Mitte einer breiten Seitwärtsrange fest.Die Belegschaft von TUI fordere nun nach dem Beschluss des neuen Milliarden-Rettungspakets die Sicherung von Jobs. Ein erneuter Test der 3-Euro-Marke sei nicht auszuschließen, nachdem der RSI mit dem Rückgang vom Mittwoch zuletzt ein Verkaufssignal generiert habe. Bei Kursen unter dem 100er-EMA könnte der Verkaufsdruck zunehmen.Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:5,122 EUR +1,63% (04.12.2020, 13:24)