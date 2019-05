Börsenplätze TUI-Aktie:



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

9,172 EUR -2,63% (16.05.2019, 17:24)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

9,16 EUR -2,62% (16.05.2019, 17:37)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (16.05.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der Touristikriese habe gestern die Zahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2018/19 präsentiert. Im heutigen Handel gehe es mit dem Aktienkurs wieder einmal deutlich abwärts. Dies liege aber nicht an der gestrigen Präsentation, sondern eher an einer im Laufe der Woche durchgesickerten Meldung.Denn genauso wie die Lufthansa leide auch die TUI unter den Plänen der Europäischen Kommission: Laut geleakten Dokumenten der EU-Kommission solle Fliegen wieder deutlich teurer gemacht werden. Demnach werde darüber debattiert, eine zusätzliche Steuer von 330 Euro je 1.000 Liter Kerosin einzuführen.Bei TUI könnte ein derartiger Schritt auf das Ergebnis der Tochter TUIfly drücken. Außerdem könnten indirekt auch andere Geschäftsbereiche wie das Veranstaltungsgeschäft sowie die Hotel- und Kreuzfahrtsparte unter einer zusätzlichen Steuer leiden.Nichtsdestotrotz seien die mittel- bis langfristigen Aussichten für die Dividendenperle weiterhin gut.Anleger können bei der TUI-Aktie dabei bleiben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 7,50 Euro belassen werden. (Analyse vom 16.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link