Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (04.03.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie gerate zunehmend in den Abwärtsstrudel. Auch heute müsse der Titel deutliche Abschläge hinnehmen. Die Sorgen der Anleger, dass der Ukraine-Krieg die jüngsten Sommer-Hoffnungen zunichtemache, würden zunehmen. Und noch zwei Themen würden am letzten Tag der Handelswoche für (Negativ-)Schlagzeilen sorgen.Nachdem der russische Milliardär und TUI-Großaktionär Alexej Mordashow bereits den Aufsichtsrat des Tourismus-Konzerns verlassen habe, gehe mit Vladimir Lukin ein weiterer Russe dem Kontrollgremium verloren, wie TUI in einer Mitteilung berichte. Er sei Sonderberater des Chefs der Moskauer Severgroup, also der von Mordaschow geführten Industrie-Holding. Der Jurist sei seit Juni 2019 im TUI-Aufsichtsrat vertreten.Größere Sorgen als dieses Ausscheiden dürften dem Reiseveranstalter jedoch aktuelle Kunden-Anfragen bereiten. So würden offenbar vermehrt Reisewillige überlegen, ob eine (erneute) Buchung bei TUI aufgrund der Mordaschow-Beteiligung in Betracht komme, berichte die fvw und beziehe sich dabei auf Feedbacks von Reisebüros.In einem der fvw vorliegenden Vertriebsrundschreiben würden Deutschland Chef Stefan Baumert und Vertriebsboss Herbert Kluske darauf verweisen, dass Mordaschow am Mittwoch sein Mandat im TUI-Aufsichtsrat niederlegt habe. "Die von der EU getroffenen Sanktionen betreffen ihn als Person, nicht aber unser Unternehmen. Insofern hat dieser Schritt keine Auswirkungen auf die TUI, unsere Reisen und für unsere Gäste", heiße es in dem Schreiben. Die Sanktionen der EU hätten überdies keinen Einfluss auf die Liquidität, die per Anfang Februar 3,3 Milliarden Euro betragen habe.Die TUI-Aktie verliere am Freitag rund fünf Prozent auf 2,39 Euro. Der nächste Support liege bei 2,24 Euro, dem Zwölf-Monats-Tief.Derzeit spreche nichts für die TUI-Aktie, da Sentiment, Momentum und auch das charttechnische Bild negativ seien.Anleger machen am besten einen Bogen um die Aktie, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.03.2022)