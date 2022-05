Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (24.05.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI habe vor rund zwei Wochen ordentliche Zahlen vorgelegt und Gewinne auf operativer Ebene in Aussicht gestellt. Davon habe der Kurs zunächst auch profitiert. Doch die jüngste Ankündigung einer weiteren Kapitalerhöhung sorge weiterhin für gehörigen Kursdruck. Damit könnte nun eine wichtige Marke fallen.Der TUI-Aktie drohe charttechnisches Ungemach. Das Papier des weltweit größten Reiseveranstalters habe seit dem Verlaufshoch vom vergangenen 17. Mai 2022 bei 2,89 Euro mehr als 20 Prozent verloren. Aktuell notiere der Tourismus-Titel bei 2,21 Euro und damit unter der wichtigen Unterstützung bei 2,24 Euro.Gelinge es nicht, diese Marke bis zum Handelsschluss zurückzuerobern, drohe ein Rücksetzer bis zum Verlaufstief vom 7. März bei 2,02 Euro. Könne auch die psychologisch wichtige Zwei-Euro-Marke nicht verteidigt werden, befinde sich die nächste horizontale Unterstützung bei 1,86 Euro. Darunter würden, so es zu einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung käme, die Tiefs vom September 2020 ins Blickfeld rücken.Anleger meiden die TUI-Aktie weiter, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: