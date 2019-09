Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (27.09.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Aktie des deutschen Touristikriesen bleibt nach der Insolvenz des britischen Erzrivalen Thomas Cook gefragt und nach Ansicht der Experten auch durchaus zurecht. So habe sich nun auch die Privatbank Berenberg zu Wort gemeldet und in der jüngsten Studie zur TUI-Aktie dazu geraten, sich jetzt zu positionieren. Analyst Stuart Gordon rechne für die kommenden Jahre mit deutlichen Gewinnzuwächsen und rate dementsprechend weiterhin zum Kauf der TUI-Aktie.Auch "Der Aktionär" bleibe für die TUI-Aktie, für die es auch charttechnisch gut aussehe, nach wie vor optimistisch gestimmt. Mutige Anleger könnten weiterhin zugreifen. Der Stoppkurs sollte bei 8,20 Euro platziert werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.09.2019)Börsenplätze TUI-Aktie:XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:10,58 EUR +1,44% (27.09.2019, 09:37)