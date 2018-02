Börsenplätze TUI-Aktie:



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

17,525 EUR -1,74% (22.02.2018, 16:14)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

17,495 EUR -1,15% (22.02.2018, 16:25)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (22.02.2018/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktie: Harte Nuss voraus! AktienanalyseVerluste im Winter haben bei Reiseveranstaltern schon fast Tradition. Entsprechend überrascht war die Börse, als Tourismusriese TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) seine Ergebnisse präsentierte, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Konzern habe den saisonal üblichen Verlust im Reisegeschäft in seinem ersten Quartal deutlich verringert - trotz Air Berlin-Pleite. Die Hannoveraner hätten das Minus im Vergleich zum Vorjahresquartal um 15 Prozent auf 99,6 Mio. Euro reduziert. Der bereinigte operative Verlust habe sich von Oktober bis Dezember auf 25 Mio. Euro im Vergleich zu 60 Mio. Euro vor Jahresfrist belaufen. Analysten hätten im Schnitt mit einem Betriebsverlust von 43 Mio. Euro gerechnet.Für den entscheidenden Schub habe der Verkauf von drei Riu-Hotels gesorgt, die einen Sondergewinn von 38 Mio. Euro in die Kasse gespült hätten. Für zusätzlichen Rückenwind habe das Kreuzfahrtgeschäft gesorgt: Die Sparte habe ihren Umsatz zum Start ins Geschäftsjahr 2017/2018 um 26,6 Prozent auf 192,3 Mio. Euro gesteigert. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn habe um 33,5 Prozent auf 37,5 Mio. Euro angezogen. Die Aufwendungen für die Niki-Pleite habe der Konzern auf 20 Mio. Euro beziffert.Besonders angetan habe sich die Börse vom Ausblick gezeigt: Danach solle der Umsatz 2017/18 um etwa drei Prozent, der Betriebsgewinn um mehr als zehn Prozent steigen. "Die Hälfte des Ertragszuwachses erwarten wir durch die Digitalisierung unseres Geschäfts", habe Vorstandschef Fritz Joussen gesagt. Grund zum Optimismus sehe Joussen vor allem aufgrund der Buchungszahlen im Januar. So habe TUI für den Sommer bis zuletzt ein Buchungsplus von sechs Prozent verzeichnet. Die Umsätze im Veranstaltergeschäft für den bevorstehenden Sommer seien sogar um acht Prozent nach oben gegangen. Insbesondere Kroatien und Bulgarien seien gefragt.Angesichts dessen hätten sich Anleger nicht lange bitten lassen und hätten die Papiere auf den höchsten Stand seit zehn Jahren gehievt. Inzwischen allerdings sei der Kurs deutlich zurückgekommen. Offenbar hätten Anleger in einem schwachen Gesamtmarkt die Gelegenheit für Gewinnmitnahmen genutzt. Schließlich habe sich das Papier seit Mitte 2017 in der Spitze um fast 50 Prozent verteuert.Aber nicht nur deswegen seien Anleger derzeit besser auf der Short-Seite aufgehoben, auch aus technischer Sicht dürfte ein weiterer Anstieg schwierig werden. Denn im Bereich des Mehrjahreshochs lägen mehrere Widerstände, die der TUI-Aktie nach der monatelangen Rally Einhalt gebieten könnten. Vor allem die Marke um 20 Euro dürfte sich als harte Nuss erweisen. Denn bereits von 2004 bis 2008 erwies sich dieser Widerstand als unüberwindbar, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 07/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link