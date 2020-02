Börsenplätze TRATON-Aktie:



XETRA-Aktienkurs TRATON-Aktie:

22,875 EUR /0,59% (31.01.2020, 13:16)



Tradegate-Aktienkurs TRATON-Aktie:

22,94 EUR 0,00% (31.01.2020, 13:34)



ISIN TRATON-Aktie:

DE000TRAT0N7



WKN TRATON-Aktie:

TRAT0N



Ticker-Symbol TRATON-Aktie:

8TRA



Kurzprofil TRATON SE:



Die TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Volkswagen AG und gehört mit ihren Marken MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus und RIO zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Im Jahr 2018 setzten die Marken der TRATON GROUP insgesamt rund 233.000 Fahrzeuge ab. Das Angebot umfasst leichte Nutzfahrzeuge, Lkw und Busse, die an 29 Standorten in 17 Ländern produziert werden. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen in seinen Nutzfahrzeugmarken weltweit rund 81.000 Mitarbeiter. Die Gruppe hat den Anspruch, den Transport neu zu erfinden - mit ihren Produkten, ihren Dienstleistungen und als Partner ihrer Kunden. (31.01.2020/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - TRATON-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der TRATON-Aktie (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) und erhöht das Kursziel von 26 auf 27 Euro.Das Übernahmeangebot für Navistar komme wenig überraschend, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dass TRATON das US-Unternehmen irgendwann komplett übernehmen wolle, sei abzusehen gewesen. TRATON sei mit Scania und MAN in Europa stark vertreten, sowie mit den VW Caminhões e Ônibus in Südamerika. Nordamerika sei lange Zeit ein weißer Fleck für den (Volkswagen-) Konzern gewesen. Durch gemeinsame Entwicklungen (Modulstrategie) und gemeinsamen Einkauf sollten sich langfristig Synergien in Milliardenhöhe heben lassen. Seit der ersten Meldung über den Einstieg bei Navistar im Jahr 2016 habe sich der Kurs der Navistar-Aktie phasenweise recht gut entwickelt. Durch den 45%-igen Aufschlag sei der Kaufpreis i.H.v. 35 USD je Aktie keineswegs ein Schnäppchen, aber aus Gründen der Unternehmensentwicklung durchaus vertretbar. Dass die Transaktion bis Ende des Jahres abgeschlossen werde, dürfe bezweifelt werden. Auch sei nicht auszuschließen, dass das Angebot noch mal nachgebessert werden müsse oder gar ein Gegenangebot verkündet werde.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die TRATON-Aktie und hebt das Kursziel von 26 auf 27 Euro an. (Analyse vom 31.01.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Traton SE: Keine vorhanden.