Kurzprofil TRATON SE:



Die TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) ist eine Tochtergesellschaft der Volkswagen AG und gehört mit ihren Marken MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus und RIO zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Im Jahr 2019 setzten die Marken der TRATON GROUP insgesamt rund 242.000 Fahrzeuge ab. Das Angebot umfasst leichte Nutzfahrzeuge, Lkw und Busse, an 29 Produktions- und Montagestandorten in 17 Ländern. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte das Unternehmen in seinen Nutzfahrzeugmarken weltweit rund 82.700 Mitarbeiter. Die Gruppe hat den Anspruch, den Transport neu zu erfinden - mit ihren Produkten, ihren Dienstleistungen und als Partner ihrer Kunden. (03.03.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - TRATON-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die TRATON-Aktie (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA).Die Aktionäre des US-Nfz-Herstellers Navistar hätten auf der Hauptversammlung (am 02.03.) der Komplettübernahme durch TRATON (Angebotspreis: 44,50 USD je Navistar-Aktie in bar) zugestimmt. Dies stelle keine Überraschung für Diermeier dar. Es stünden noch die behördlichen Genehmigungen aus. Der Analyst sehe aber aufgrund der regionalen Positionierung der beiden Nfz-Hersteller keine nennenswerten kartellrechtlichen Probleme. Navistar erwarte den Vollzug der Übernahme nach wie vor Mitte 2021.Mit der Navistar-Komplettübernahme erweitere der TRATON-Konzern seine regionale Aufstellung ("Lücke" Nordamerika werde geschlossen) und erhöhe nach Erachten des Analysten die Chancen für eine erfolgreiche Synergienrealisierung. Vor dem Hintergrund der anstehenden Navistar-Komplettübernahme (Integrationsprozess, VW stelle die Finanzierung der Transaktion) sehe Diermeier zumindest vorerst nicht das Vorgehen von VW bei TRATON wie Daimler bei Daimler Truck. Aus der Pressemitteilung von VW vom 26.02. leite Diermeier ab, dass TRATON die Restrukturierungsaufwendungen bei MAN (oberer dreistelligen Mio.-Euro-Betrag) erst 2021 (bisherige Annahme des Analysten: 2020) verbuchen werde. Den Auslieferungsdaten (Januar 2021) des VW-Konzerns sei zudem zu entnehmen, dass die TRATON-Marken mit Zuwächsen (MAN: +32% y/y; Scania: +6% y/y) ins laufende Geschäftsjahr gestartet seien.Diermeier habe seine Erwartungen (Navistar nach wie vor nicht berücksichtigt) angepasst (u.a. EPS 2020e: -0,14 (alt: -1,48) Euro; EPS 2021e: +0,92 (alt: +2,24) Euro; EPS 2022e: +2,79 (alt: +2,69) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link