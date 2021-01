XETRA-Aktienkurs TRATON-Aktie:

23,25 EUR -1,27% (27.01.2021, 11:20)



Tradegate-Aktienkurs TRATON-Aktie:

22,875 EUR -3,05% (27.01.2021, 11:24)



ISIN TRATON-Aktie:

DE000TRAT0N7



WKN TRATON-Aktie:

TRAT0N



Ticker-Symbol TRATON-Aktie:

8TRA



Kurzprofil TRATON SE:



Die TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) ist eine Tochtergesellschaft der Volkswagen AG und gehört mit ihren Marken MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus und RIO zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Im Jahr 2019 setzten die Marken der TRATON GROUP insgesamt rund 242.000 Fahrzeuge ab. Das Angebot umfasst leichte Nutzfahrzeuge, Lkw und Busse, an 29 Produktions- und Montagestandorten in 17 Ländern. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte das Unternehmen in seinen Nutzfahrzeugmarken weltweit rund 82.700 Mitarbeiter. Die Gruppe hat den Anspruch, den Transport neu zu erfinden - mit ihren Produkten, ihren Dienstleistungen und als Partner ihrer Kunden. (27.01.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - TRATON-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die TRATON-Aktie (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) von 22,00 Euro auf 25,00 Euro.TRATON habe Eckdaten für das Geschäftsjahr 2020 präsentiert, die (teilweise) über den Analystenerwartungen gelegen hätten (u.a. Konzernumsatz: -16% (Guidance: deutlicher Rückgang) auf 22,6 (Vj.: 26,90; Analystenerwartung: 21,79) Mrd. Euro; bereinigtes operatives Ergebnis: 135 (Vj.: 1.871; Analystenerwartung: 109) Mio. Euro; bereinigte operative Marge: 0,6% (Vj.: 7,0%; Guidance: -1,0% bis +1,0%)). Der Absatz sei im Gesamtjahr 2020 um 21% y/y zurückgegangen (Guidance: deutlicher Rückgang) und der Auftragseingang sank um 5% y/y. Dies impliziere für Q4 2020 einen deutlichen Anstieg des Auftragseingangs (+22% y/y) und für den Absatz nur ein leichtes Minus (-1% y/y). Das Book-to-Bill-Ratio habe sowohl in Q4 2020 als auch im Gesamtjahr 2020 über der wichtigen Marke von 1,0 gelegen und habe sich verbessert gezeigt (y/y).Des Weiteren habe sich das Management der Tochter MAN mit den Arbeiternehmervertretern auf Eckpunkte, der im September 2020 angekündigten Restrukturierung, geeinigt. Das MAN-Margenziel sei allerdings umformuliert worden (operative Marge: 8% über den Zyklus hinweg (bisher: in 2023)). Zudem würden höhere Restrukturierungsaufwendungen anfallen (oberer (bisher: mittlerer bis oberer) dreistelligen Mio.-Euro-Betrag)), was Diermeier aber nicht überrasche. Deren Buchung (noch 2020 oder erst 2021) sei noch unklar. Der Übernahmeprozess hinsichtlich Navistar verlaufe offenbar planmäßig. Diermeier habe seine Erwartungen erhöht (u.a. EPS 2020e: -1,48 (alt: -1,52) Euro; EPS 2021e: +2,24 (alt: +2,17) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze TRATON-Aktie: