Börsenplätze TRATON-Aktie:



XETRA-Aktienkurs TRATON-Aktie:

22,16 EUR -1,16% (30.09.2021, 11:00)



Tradegate-Aktienkurs TRATON-Aktie:

22,22 EUR -1,68% (30.09.2021, 10:51)



ISIN TRATON-Aktie:

DE000TRAT0N7



WKN TRATON-Aktie:

TRAT0N



Ticker-Symbol TRATON-Aktie:

8TRA



Kurzprofil TRATON SE:



Die TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) gehört mit ihren Marken Scania, MAN, Volkswagen Caminhões e Ônibus und RIO zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Angebot umfasst leichte Nutzfahrzeuge, Lkw und Busse, an 29 Produktions- und Montagestandorten in 17 Ländern. Die Gruppe hat den Anspruch, den Transport neu zu erfinden - mit ihren Produkten, ihren Dienstleistungen und als Partner ihrer Kunden. Für TRATON gehört zu nachhaltigem wirtschaftlichen Wachstum auch immer ein respektvoller Umgang mit Mensch und Natur. Der Dreiklang von People, Planet und Performance wird die Zukunft von TRATON bestimmen. (30.09.2021/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - TRATON-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, reduziert in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die TRATON-Aktie (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) von 26 auf 22 Euro.Erneuter Paukenschlag bei der VW-Nutzfahrzeugtochter, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Nach nur etwas mehr als einem Jahr Amtszeit werde der CEO wieder abgelöst. Medienberichten zufolge habe es Unstimmigkeiten in Vorstand und Aufsichtsrat gegeben. Dass die Pferde erneut mitten im Rennen gewechselt würden, dürfte wichtige Aufgaben verzögern. Dringend müsse Navistar in den Konzern integriert werden und ebenso dringend müsse eine Modulstrategie - ähnlich wie beim Volkswagen-Konzern im Pkw-Bereich - eingeführt werden, um wesentliche Synergien zu heben, bzw. um die Kosten zu senken. Durch gemeinsame Entwicklungen und einen gemeinsamen Einkauf sollten sich langfristig Kosten in Milliardenhöhe einsparen lassen. Trotz der gegenwärtigen Unruhe erwarte Schwope deutliche Fortschritte im Konzernumbau.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die TRATON-Aktie und senkt das Kursziel von 26 auf 22 Euro. (Analyse vom 30.09.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "TRATON SE": Keine vorhanden.