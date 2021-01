Börsenplätze TRATON-Aktie:



ISIN TRATON-Aktie:

DE000TRAT0N7



WKN TRATON-Aktie:

TRAT0N



Ticker-Symbol TRATON-Aktie:

8TRA



Kurzprofil TRATON SE:



Die TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) ist eine Tochtergesellschaft der Volkswagen AG und gehört mit ihren Marken MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus und RIO zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Im Jahr 2019 setzten die Marken der TRATON GROUP insgesamt rund 242.000 Fahrzeuge ab. Das Angebot umfasst leichte Nutzfahrzeuge, Lkw und Busse, an 29 Produktions- und Montagestandorten in 17 Ländern. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte das Unternehmen in seinen Nutzfahrzeugmarken weltweit rund 82.700 Mitarbeiter. Die Gruppe hat den Anspruch, den Transport neu zu erfinden - mit ihren Produkten, ihren Dienstleistungen und als Partner ihrer Kunden. (27.01.2021/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - TRATON-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die TRATON-Aktie (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) von 17 auf 22 Euro.Nach den Tiefstständen im März 2020 habe sich der Kurs der TRATON-Aktie mehr als verdoppeln können und liege gegenwärtig in der Nähe des 52-Wochen-Hochs, so der Analyst in einer heute vröffentlichten Studie. Nach dem starken Absatzeinbruch im letzten Jahr könne es - sofern die Corona-Situation nicht weiter eskaliere - eigentlich von niedriger Basis nur aufwärts gehen. Sollte die Corona-Krise infolge der Impfungen besiegt werden, rechne Schwope mit einer Rückkehr zum weltweiten Absatzniveau des Jahres 2019 trotzdem frühestens im Jahr 2022. Infolge der gegenwärtigen Lockdowns in vielen Ländern dürfte das ersten Quartal 2021 noch einmal starke Herausforderungen mit sich bringen. Nicht zuletzt mit Blick auf die Kosten infolge der Corona-Krise sei für den TRATON-Konzern das Ausrollen einer Modulstrategie für die Konzernmarken wichtiger denn je.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die TRATON-Aktie und hebt das Kursziel von 17 auf 22 Euro an. (Analyse vom 27.01.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "TRATON SE": Keine vorhanden.