Kurzprofil TORNOS:



TORNOS ist in der Herstellung von Werkzeugmaschinen für die Fertigung von Bauteilen spezialisiert, die extreme Präzision und Qualität erfordern. Die Firma verfügt über ein weltweites Vertriebs und Servicenetz.



Die Produktpalette von TORNOS konzentriert sich auf:



- Numerisch gesteuerte Einspindeldrehmaschinen mit beweglichem Spindelstock für die Fertigung von Werkstücken mit einem Durchmesser unter 32 mm



- Numerisch gesteuerte und kurvengesteuerte Mehrspindeldrehmaschinen für die Fertigung von Werkstücken mit einem Durchmesser bis zu 28 mm



- Bearbeitungszentren für die Fertigung komplexer Präzisionsteile mit einem Volumen von 1 dm3 www.almac.ch (14.03.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - TORNOS-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pascal Furger von Vontobel Research:Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach H2 16-Zahlen sein bisheriges Anlagevotum für die Aktie des Schweizer Werkzeugmaschinenherstellers TORNOS (ISIN: CH0011607683, WKN: 632630, Ticker-Symbol: TNSN, SIX Swiss Ex: TOHN).Nach der Vorankündigung der vorläufigen Zahlen gebe es keine Überraschungen. TORNOS habe im Geschäftsjahr 2016 weiterhin mit verschiedenen Problemen zu kämpfen, darunter die geringe Nachfrage nach den Maschinen des obersten Segments. Obwohl das Unternehmen keine Prognose für das Geschäftsjahr 2017 abgebe, erwecke die positive Dynamik in Q4 16 die Hoffnung, dass TORNOS im Geschäftsjahr 2017 die Gewinnschwelle erreiche. Trotz der Kosteneinsparungen und Effizienzmaßnahmen benötige das Unternehmen eine deutliche Erholung des Auftragseingangs, um wieder rentabel zu arbeiten.Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die TORNOS-Aktie weiterhin mit dem Rating "hold". Das Kursziel laute CHF 3,60. (Analyse vom 14.03.2017)Börsenplätze TORNOS-Aktie:3,364 EUR +2,28% (14.03.2017, 10:08)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs TORNOS-Aktie:3,66 CHF 0,00% (14.03.2017, 09:55)ISIN TORNOS-Aktie:CH0011607683