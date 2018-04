Tradegate-Aktienkurs TOM TAILOR-Aktie:

8,83 EUR +1,52% (13.04.2018, 15:23)



ISIN TOM TAILOR-Aktie:

DE000A0STST2



WKN TOM TAILOR-Aktie:

A0STST



Ticker-Symbol TOM TAILOR-Aktie:

TTI



Kurzprofil TOM TAILOR Holding AG:



Die TOM TAILOR GROUP (ISIN: DE000A0STST2, WKN: A0STST, Ticker-Symbol: TTI) ist ein international tätiges Mode- und Lifestyle-Unternehmen, das mit seinen beiden Dachmarken TOM TAILOR und BONITA modische Bekleidung und Accessoires im mittleren Preissegment anbietet. Die Dachmarke TOM TAILOR umfasst die Marken TOM TAILOR, TOM TAILOR Denim, TOM TAILOR POLO TEAM sowie TOM TAILOR CONTEMPORARY. Die Kollektionen sind auf eine Zielgruppe zwischen 0 und 40 Jahren zugeschnitten und zeichnen sich durch hochwertige Qualitäten aus. Seit August 2012 gehört BONITA, einer der führenden deutschen Modemarkenhersteller und -händler, zur TOM TAILOR GROUP. BONITA vertreibt Damen- und Herrenkollektionen für die Zielgruppe ab 40 Jahren.



Die TOM TAILOR GROUP erzielte im Geschäftsjahr 2014 einen Umsatz von 932,1 Mio. EUR, dazu trug BONITA 324,9 Mio. EUR bei. Die Marke TOM TAILOR wird durch die Segmente Retail und Wholesale vertrieben, also sowohl durch eigene Monolabel-Geschäfte als auch durch Handelspartner. Ende Juni 2015 zählten hierzu 405 TOM TAILOR Filialen sowie 209 Franchise-Geschäfte, 2.762 Shop-in-Shops und rund 9.800 Multi-Label-Verkaufsstellen. Damit ist die Marke in über 35 Ländern präsent.



BONITA verfügt über 1.018 eigene Retail-Geschäfte, davon 85 BONITA men Filialen. Die Dachmarke Bonita ist derzeit ausschließlich über eigene Retail-Geschäfte erhältlich.



Darüber hinaus können die Kollektionen beider Marken über die jeweiligen eigenen Online-Shops bezogen werden.



Informationen auch unter www.tom-tailor-group.com und www.bonita.eu. (13.04.2018/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - TOM TAILOR-Aktienanalyse von Analyst Karsten Rahlf von der NORD LB:Karsten Rahlf, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Sektorstudie weiterhin zum Kauf der Aktie des Bekleidungsherstellers TOM TAILOR AG (ISIN: DE000A0STST2, WKN: A0STST, Ticker-Symbol: TTI).Für März habe die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) einen Konsumklimaindex von 10,8 gemeldet, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Zwar sei der Wert damit gegenüber Februar (11,0) leicht zurückgegangen. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr (10,0) habe allerdings den langfristigen Aufwärtstrend bestätigt. Gestützt von niedrigerer Arbeitslosigkeit, höheren Lohnforderungen und angekündigten Rentenerhöhungen seien sowohl die Einkommenserwartungen als auch die Anschaffungsneigung gegenüber dem Vormonat gestiegen. Damit habe die GfK ihre Prognose bestätigt gesehen, dass die Konsumausgaben in Deutschland im laufenden Jahr real um rund 2% steigen dürften. Auch in der EU und in weiteren Ländern, die für die Konsumgüterkonzerne wichtige Absatzmärkte darstellen würden, habe die Zuversicht zugenommen.Die Verbraucher in den USA und Europa könnten sich zudem freuen, dass die Expansion des Onlinehandels die Preise drücke. Erst wenn der kostenintensive Aufbau eigener Onlineshops abgeschlossen sei, solle ein höherer Anteil eigener Vertriebslinien eine Ausweitung der Margen sichern. Bessere Perspektiven würden die Schwellenländer bieten.Die Quartalsergebnisse seien geprägt von den Einflüssen der US-Steuerreform, die einigen Konzernen angesichts der Neubewertung von Verlustvorträgen oder im Ausland thesaurierten Gewinnen Einmalaufwendungen beschert und sie gezwungen habe, Verluste auszuweisen. In den Folgequartalen würden die niedrigeren US-Steuersätze jedoch die Gewinne positiv beeinflussen. Eine weitere Bürde habe der deutlich stärkere Euro dargestellt, der auch die nächsten Berichterstattungen vorübergehend belasten dürfte. Das Sektorrating bleibe unverändert bei "neutral".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze TOM TAILOR-Aktie:XETRA-Aktienkurs TOM TAILOR-Aktie:8,795 EUR +0,92% (13.04.2018, 15:54)