Oslo-Aktienkurs TOMRA-Aktie:

288,60 NOK +3,81% (18.06.2019, 16:25)



ISIN TOMRA-Aktie:

NO0005668905



WKN TOMRA-Aktie:

872535



Ticker-Symbol TOMRA-Aktie:

TMR



Oslo Ticker-Symbol TOMRA-Aktie:

TOM



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. Tomra Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (19.06.2019/ac/a/a)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Sammel- und Sortierlösungen TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Ein Unternehmen das den Nerv der Zeit treffe, sei TOMRA Systems. Die Norweger würden auf zwei starke Segmente setzen: Sammel- und Sortierlösungen. Während die Sammellösungen für Pfandflaschen und Materialrückgewinnung auf eine rege Nachfrage treffen würden, brumme v.a. das Geschäft mit sensorbasierten Sortiersystemen für Nahrungsmittel, die Recycling-Industrie und die Mining-Branche. Gerade im Bereich "Food" sehe "Der Aktionär" erhebliches Potenzial bei der Sortierungen von Kleinfrüchten respektive Superfoods, die voll im Trend lägen.Ohne Frage, die TOMRA-Aktie sei mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 48 kein Schnäppchen, sei sie aber selten. "Der Aktionär" erwarte v.a. in den kommenden Monaten Impulse aus Asien und eine Fortsetzung der starken operativen Entwicklung mit Wachstumsraten jenseits der 20%.Hinzu komme das attraktive Chartbild. Mit dem Ausbruch auf ein neues Rekordhoch habe die TOMRA-Aktie ein weiteres schlagkräftiges Argument geliefert, als Aktionär am Ball zu bleiben. Wer die Kursrally verpasst habe, sollte größere Kursrücksetzer in Richtung 200-Tage-Linie abwarten, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.06.2019)Börsenplätze TOMRA-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TOMRA-Aktie:29,80 EUR +0,68% (19.06.2019, 10:56)