Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

48,70 EUR -2,29% (09.08.2021, 13:59)



Oslo-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

509,60 NOK -0,39% (09.08.2021, 13:56)



ISIN TOMRA Systems-Aktie:

NO0005668905



WKN TOMRA Systems-Aktie:

872535



Ticker-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TMR



Oslo Ticker-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TOM



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (09.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Sammel- und Sortierlösungen TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.TOMRA Systems habe vergangene Woche einen Erfolg in der Zusammenarbeit mit Gualapack, einem Verpackungsunternehmen aus Italien, gemeldet. In einem Versuch habe die Recyclingfähigkeit des neuen Monomaterialbeutels aus Polypropylen von Gualapack nachgewiesen werden können. Die TOMRA Systems-Aktie notiere derweil nahe des Allzeithochs.Der neuartige Standbodenbeutel von Gualapack kombiniere Monomaterial-Laminate und halbstarre Mehrschichtkomponenten. Die Lösung habe sich nach umfangreichen Tests nun als recycelbar erwiesen. Das Ergebnis zeige den Unternehmen zufolge, dass mehr Nachhaltigkeit durch Innovation möglich sei.TOMRA und Gualapack seien beide Mitglieder von CEFLEX. Das europäische Konsortium bestehe aus Unternehmen, die die gesamte Wertschöpfungskette flexibler Verpackungen abdecken würden. Bis 2025 solle eine europaweite Sammel-, Sortier- und Wiederverarbeitungsinfrastruktur für entsorgte flexible Verpackungen entwickelt werden.Engagierte Anleger geben keine Stücke aus der Hand, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link