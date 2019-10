Oslo-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. Tomra Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (18.10.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Sammel- und Sortierlösungen TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Negative Aussagen von CFRA Research hätten zu einem Ausverkauf bei der zuvor hervorragend gelaufenen TOMRA Systems-Aktie geführt. Wie es um die operative Entwicklung des norwegischen Unternehmens stehe, würden die Zahlen zum dritten Quartal 2019 am kommenden Montag (21. Oktober) zeigen.Die TOMRA Systems-Aktie scheine einen Boden knapp oberhalb der 20-Euro-Marke auszubilden. Neueinsteiger sollten die Zahlen am kommenden Montag abwarten. Langfristig bleibe "Der Aktionär" vom hochspannenden Unternehmen überzeugt, denn TOMRA Systems treffe mit den sensorbasierten Sammel- und Sortierlösungen einfach den Nerv der Zeit, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.10.2019)Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:21,40 EUR +0,85% (18.10.2019, 14:49)