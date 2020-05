Tradegate-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

Oslo-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

ISIN TOMRA Systems-Aktie:

WKN TOMRA Systems-Aktie:

Ticker-Symbol TOMRA Systems -Aktie:

Oslo Ticker-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (05.05.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Sammel- und Sortierlösungen TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Krise? Nicht bei TOMRA Systems. Das norwegische Unternehmen habe Zahlen für das erste Quartal 2020 vorgelegt und die könnten sich sehen lassen. In den wichtigen Kennzahlen könne der Sammel- und Sortierspezialist zulegen. Ein Makel bleibe aber: Beim Ergebnis je Aktie hätten die Norweger einen leichten Verlust von 0,20 NOK (Norwegische Kronen) vermeldet. Hier hätten Analysten einen Gewinn pro Aktie von 0,86 NOK erwartet.Besonders stark sei, dass TOMRA Systems beim Auftragseingang zulegen könne. Grund hierfür sei die signifikante Abschwächung der Norwegischen Krone gegenüber Euro und US-Dollar.TOMRA Systems präsentiere weiter erfreuliche Quartalszahlen und beweise einmal mehr, dass der Wachstumstrend intakt sei. Der steigende Auftragsbestand zeige, dass die von TOMRA Systems entwickelten Technologien und Maschinen genau den Nerv der Zeit treffen würden und systemrelevant seien. Zudem überzeuge TOMRA Systems fundamental mit einer geringen Schuldenlast. Die TOMRA Systems-Aktie bleibe bei Schwäche kaufenswert, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.05.2020)Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie: