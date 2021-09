Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie:



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (01.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Spezialisten für Sammel- und Sortierlösungen TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das norwegische Unternehmen habe sich unter anderem mit innovativen Pfandrücknahme-Automaten erstklassig in einer lukrativen Nische positioniert. Kein Wunder, dass TOMRA Systems des Öfteren in den Genuss von Großaufträgen für die Sammellösungen komme - so nun auch in der Slowakei für einen bekannten Einzelhändler.Dem Vernehmen nach setze fortan Tesco in dem europäischen Land auf die Leergutrücknahmesystemen von TOMRA Systems für die Infrastruktur zur Sammlung von Getränkeverpackungen. Die Einführung des neuen slowakischen Pfandsystems erfolge im Januar 2022.Die Automaten würden nach und nach in etwa 140 Tesco-Märkten in der Slowakei installiert. "Tesco ist ein starker und bewährter Geschäftspartner", so Roman Postl, Geschäftsführer von TOMRA Collection Slovakia. "Wir freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit, die den Kunden ein effizientes und einfaches Pfandsystem bieten wird."Michel Doepke von "Der Aktionär" rät bei der Aktie Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 01.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link