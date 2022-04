Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alexandra Jarchau vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.TOMRA Systems habe seine Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht. Ganz so rosig, wie die Analysten prognostiziert hätten, sehe es für den norwegischen Spezialisten für Sammel- und Sortierlösungen nicht aus. Das EBITDA und der Gewinn je Aktie würden hinter den Erwartungen zurückbleiben. Die Aktie reagiere mit einem Minus von über fünf Prozent.TOMRA Systems habe beim operativen Gewinn die Erwartungen der Analysten nicht erfüllen können. Das EBITDA betrage im ersten Quartal 402 Millionen Norwegische Kronen (NOK) (rund 40 Millionen Euro). Die Steigerung zum Vorjahreszeitraum liege damit bei rund 1,7 Prozent. Die Analysten seien von 428,6 Millionen Norwegischen Kronen (rund 43 Millionen Euro) ausgegangen.Auch der bereinigte Gewinn je Aktie sei mit 0,96 Norwegischen Kronen (9,6 Cent) leicht hinter der Erwartung (1,01 Norwegische Kronen) zurückgeblieben. Der Recycling-Spezialist habe den Wert allerdings trotzdem um 26 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2021 (0,76 Norwegische Kronen) gesteigert.Sowohl die Inflation als auch anhaltende Engpässe in der Lieferkette würden eine Herausforderung darstellen, teile das Unternehmen mit. Die Preissteigerungen bei Bauteilen würden sich kurzfristig weiterhin negativ auswirken.In puncto Umsatz habe es keine großen Überraschungen gegeben. Das Unternehmen habe im ersten Quartal einen Erlös von 2,5 Milliarden Norwegischen Kronen (rund 250 Millionen Euro) gemeldet, 9 Prozent mehr als in den ersten drei Monaten des vergangenen Jahres (2,29 Milliarden Norwegischen Kronen). Damit erfülle TOMRA Systems die Erwartungen der Analysten.Aufgrund von Inflation und Lieferkettenengpässen habe TOMRA Systems die Erwartungen an die Quartalszahlen knapp verfehlt. Die niedrigeren Bruttomargen würden zwar vorerst bestehen bleiben, allerdings könne das Unternehmen diese durch solide Auftragseingänge ausgleichen.TOMRA Systems ist und bleibt ein Trendinvestment für jedes langfristig ausgerichtete Depot, so Alexandra Jarchau von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.04.2022)