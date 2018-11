Tradegate-Aktienkurs TOMRA-Aktie:

23,40 EUR +1,43% (14.11.2018, 11:22)



Oslo-Aktienkurs TOMRA-Aktie:

218,00 NOK +3,32% (13.11.2018)



ISIN TOMRA-Aktie:

NO0005668905



WKN TOMRA-Aktie:

872535



Ticker-Symbol TOMRA-Aktie:

TMR



Oslo Ticker-Symbol TOMRA-Aktie:

TOM



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. Tomra Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (14.11.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie der norwegischen TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) ein Langfrist-Must-have.Im schwachen Gesamtmarkt seien vor allem Technologiewerte massiv abverkauft worden. TOMRA Systems bilde dabei eine Ausnahme. Der norwegische Recycling-Spezialist habe in einem herausfordernden Umfeld zum einen mit einer blitzsauberen Bilanz brilliert. TOMRA habe in Q3 die Umsätze um 21% auf 2,25 Mrd. NOK (Norwegische Krone, etwa 237 Mio. Euro) nach oben geschraubt. Beim EBITA habe das Unternehmen überproportional um 35% zulegen können. Beide Geschäftsfelder - Sammel- sowie Sortierlösungen - würden dabei zum Wachstum beitragen.Und daran sollte sich auch in den kommenden Jahren nichts ändern. Schließlich winke zum anderen in Europa eine Sonderkonjunktur für TOMRA. Zur Begrenzung des Plastikmülls habe die EU ein umfassendes Maßnahmenpaket beschlossen. Das Entscheidende: Plastikflaschen sollten (wie in Deutschland bereits üblich) mit Automaten gesammelt werden. Konkret möchte die EU eine Recyclingquote von 90% bis 2025 erreichen. Dafür brauche es Sammelsysteme - TOMRA Systems werde aller Voraussicht nach für die nächsten Jahre auf der Auftragsseite ausgesorgt haben. In Zukunft sollten die Sortierlösungen von TOMRA auch verstärkt in der Miningindustrie zum Einsatz kommen. Mithilfe von Sensoren wolle das Unternehmen die Gewinnung von Rohstoffen vereinfachen und nachhaltiger gestalten. Dies eröffne zusätzliches Gewinn- und Erlöspotenzial.Die überragenden Aussichten formen die TOMRA-Aktie zum Langfrist-Must-have, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.11.2018)Börsenplätze TOMRA-Aktie: