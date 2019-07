Börsenplätze TOMRA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TOMRA-Aktie:

28,16 EUR -2,56% (19.07.2019, 11:44)



Oslo-Aktienkurs TOMRA-Aktie:

271,00 NOK -2,02% (18.07.2019)



ISIN TOMRA-Aktie:

NO0005668905



WKN TOMRA-Aktie:

872535



Ticker-Symbol TOMRA-Aktie:

TMR



Oslo Ticker-Symbol TOMRA-Aktie:

TOM



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. Tomra Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (19.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Sammel- und Sortierlösungen TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.TOMRA Systems habe die Zahlen für das zweite Quartal 2019 veröffentlicht. Der Umsatz liege leicht unter, das EBITA etwas über den Schätzungen - die Aktie verliere gut zwei Prozent. Doch das sei kein Beinbruch. TOMRA gehöre schließlich mit den sensorbasierten Sammel- und Sortierlösungen die Zukunft.Dank des Segments mit Sortierlösungen habe TOMRA den Quartalsumsatz um acht Prozent auf umgerechnet rund 240 Millionen Euro nach oben geschraubt. Die Bruttomarge habe um zwei Prozentpunkte auf 45 Prozent gesteigert werden können.Derzeit schwächele ein wenig das Geschäft mit Sammel-Lösungen, worunter auch die bekannten Pfandautomaten von TOMRA fallen würden. Doch dabei dürfte es sich nur um ein temporäres Phänomen handeln. Denn die EU-Staaten hätten sich verpflichtet, bis 2029 ein Recycling-Ziel von 90 Prozent bei Plastikflaschen zu erreichen. In den nationalen Parlamenten dürfte es daher in den kommenden Jahren Bewegung geben, wie dieses Ziel erreicht werden solle. Gebe es Pfandsammelsysteme? TOMRA Systems dürfte von solchen Initiativen profitieren.Langfrist-Anleger sollten sich mit einem ersten Kauflimit bei 27,00 Euro auf die Lauer legen, ein Ausbau der Position bietet sich bei 25,00 Euro an, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 21,00 Euro sichere nach unten ab. (Analyse vom 19.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link