Die börsennotierte TLG IMMOBILIEN AG (ISIN: DE000A12B8Z4, WKN: A12B8Z, Ticker-Symbol: TLG) ist ein führendes Unternehmen für Gewerbeimmobilien in Deutschland und steht seit mehr als 25 Jahren für Immobilienkompetenz. Die TLG IMMOBILIEN AG erzielt stabile Mieteinnahmen, verfügt über einen niedrigen Leerstand und eine sehr gute Gebäudesubstanz sowie hohe Marktexpertise durch ihre Mitarbeiter vor Ort. Als aktiver Portfolio Manager ist die TLG IMMOBILIEN AG ein Gewerbeimmobilienspezialist für Büro- und Einzelhandelsimmobilien: Sie bewirtschaftet in ihrem hochwertigen Bestand schwerpunktmäßig Büroimmobilien in Berlin, Frankfurt am Main, Dresden, Leipzig und Rostock. Darüber hinaus verfügt die Gesellschaft über ein regional diversifiziertes Portfolio an Einzelhandelsimmobilien in hoch frequentierten Mikrolagen. Es zählen weiterhin insgesamt sieben Hotels in Berlin, Dresden, Leipzig und Rostock zu ihrem Portfolio. Die Objekte der TLG IMMOBILIEN AG zeichnen sich durch gute und sehr gute Lagen und langfristige Miet- bzw. Pachtverträge aus.



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - TLG IMMOBILIEN-Aktie hochgeschossen, was nun? ChartanalyseBei dem deutschen Immobilienunternehmen TLG IMMOBILIEN (ISIN: DE000A12B8Z4, WKN: A12B8Z, Ticker-Symbol: TLG), das sich vornehmlich auf Gewerbeflächen in Deutschland spezialisiert und in erster Linie Büroflächen und Einzelhandelsimmobilien einige Hotels innehat, konnte nach dem Aufbau eines tragfähigen Bodens im Bereich von 22,00 Euro eine dynamische Rally auf der Oberseite gestartet werden, die im heutigen Handel die erste Zielzone von 23,50 Euro erreichte, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Investoren sollten nun Gewinne durch eine merkliche Stopp-Anhebung absichern, das Niveau von 22,70 Euro erscheine hier durchaus gerechtfertigt. Es könne sogar ein Teil der Gewinne gleichwohl realisiert werden. Trotzdem dürfte dies nicht das Ende der Fahnenstange gewesen sein, ein Kursaufschwung sogar zu den Jahreshochs wäre noch möglich.Nach den letzten drei starken Handelstagen könnte es in der zweiten Wochenhälfte zu einem kurzfristigen Pullback zurück an den EMA um 22,70 Euro kommen. Von da an dürfte im weiteren Verlauf das Jahreshoch bei 24,96 Euro angesteuert werden und eigne sich für ein wiederholtes Long-Setup. Die Verlustbegrenzung sollte in diesem Fall aber noch unterhalb von 22,50 Euro angesetzt werden.Greife jedoch eine ungeahnte starke Flucht der Investoren aus der Aktie um sich und das Papier falle unter 21,60 Euro zurück, müssten hingegen Abgaben auf die Horizontalunterstützung von zunächst 20,40 Euro einkalkuliert werden, sogar ein Test der Marke von 20,00 Euro bliebe dann nicht aus. In diesem Fall sei eine erneute Einstiegschance in diesem Bereich zu suchen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TLG IMMOBILIEN-Aktie: