Tradegate-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie:

7,44 Euro +1,36% (18.06.2019, 14:17)



NYSE-Euronext-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie;

USD 8,29 +1,10% (18.06.2019, 14:24, vorbörslich)



ISIN TEVA Pharmaceutical-Aktie:

US8816242098



WKN TEVA Pharmaceutical-Aktie:

883035



Ticker Symbol TEVA Pharmaceutical-Aktie:

TEV



NYSE-Euronext-Symbol TEVA Pharmaceutical-Aktie:

TEVA



Kurzprofil TEVA Pharmaceutical Industries Ltd.:



TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. (ISIN US8816242098 / WKN 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den 10 größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Israel.

(18.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - TEVA Pharmaceutical-Aktienanalyse der Analystin Liav Abraham von der Citigroup:Liav Abraham, Aktienanalystin bei der Citigroup, spricht für die Aktien des Pharmakonzerns TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. ( ISIN US8816242098 WKN 883035 , Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) laut einer Aktienanalyse weiterhin eine Kaufempfehlung aus.Wegen der Opioid-Rechtsstreitigkeiten streichen die Citigroup-Analysten die Aktien von TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. aus der Focus List. Die Gerichtsverfahren dürften für die Opioid-Hersteller in der nächsten Zeit kaum positive Katalysatoren bereithalten.Das bevorstehende Verfahren in Ohio werde zu einem wichtigen Ereignis für den Aktienkurs. Analystin Liav Abraham schätzt, dass der Titel derzeit zusätzliche Verbindlichkeiten von 5 bis 10 Mrd. USD einpreise.Die Analysten der Citigroup stufen in ihrer TEVA Pharmaceutical-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "buy" ein, senken aber das Kursziel von 23,00 auf 13,00 USD.Börsenplätze TEVA Pharmaceutical-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie:7,44 Euro +2,48% (18.06.2019, 14:14)