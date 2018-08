Börse Frankfurt-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie:

Kurzprofil TEVA Pharmaceutical Industries Ltd.:



TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. (ISIN: US8816242098, WKN: 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den 10 größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Israel. (03.08.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TEVA Pharmaceutical-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. (ISIN: US8816242098, WKN: 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) unter die Lupe,Nach einem erfreulichen Auftaktquartal ins Geschäftsjahr 2018 müsse das Unternehmen im zweiten Berichtszeitraum etwas Federn lassen, gebe sich jedoch optimistischer für das Gesamtjahr. So peile das Unternehmen jetzt ein Ergebnis je Aktie von 2,55 bis 2,80 USD an. Zuvor habe es 2,40 bis 2,65 USD in Aussicht gestellt. Der Börse reiche das nicht - die Aktie habe zeitweise zweistellig nach der Zahlenbekanntgabe verloren.Der Umsatz sei in Q2 um satte 17,8% auf 4,7 Mrd. USD abgesackt, was in etwa der Konsensschätzung entspreche. Besonders heftig treffe es einmal mehr das Multiple-Sklerose-Mittel Copaxone: Im Vergleich zum Vorjahresquartal hätten sich die Erlöse um 46% auf nur 464 Mio. USD verringert. Beim Ergebnis je Aktie habe TEVA mit 0,78 USD überrascht. Analysten hätten 0,64 USD erwartet. Der Vorstandsvorsitzende Kåre Schultz möchte mit Restrukturierungsmaßnahmen und einem massiven Stellenabbau die Ratiopharm-Mutter aus der Krise führen. Denn weiterhin schiebe TEVA einen milliardenschweren Schuldenberg vor sich her.Ausgehend vom Tief, als sich die Krise zugespitzt habe, habe sich das Wertpapier zwischenzeitlich mehr als verdoppeln können. Jetzt gerate die Erholungsbewegung ins Stocken.Michel Doepke von "Der Aktionär" rät unverändert von einem Einstieg bei der TEVA Pharmaceutical-Aktie ab. (Analyse vom 03.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TEVA Pharmaceutical-Aktie: