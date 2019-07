Tradegate-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie:

8,66 Euro -2,04% (05.07.2019, 17:44)



NYSE-Euronext-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie;

USD 9,73 +1,25% (05.07.2019, 17:44)



ISIN TEVA Pharmaceutical-Aktie:

US8816242098



WKN TEVA Pharmaceutical-Aktie:

883035



Ticker Symbol TEVA Pharmaceutical-Aktie:

TEV



NYSE-Euronext-Symbol TEVA Pharmaceutical-Aktie:

TEVA



Kurzprofil TEVA Pharmaceutical Industries Ltd.:



TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. (ISIN US8816242098 / WKN 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den 10 größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Israel.

(05.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - TEVA Pharmaceutical-Aktienanalyse des Analysten Jason McCarthy von Argus Research:Jason McCarthy, Aktienanalyst bei Argus Research, spricht für die Aktien des Pharmakonzerns TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. ( ISIN US8816242098 WKN 883035 , Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) laut einer Aktienanalyse nunmehr eine Kaufempfehlung aus.TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. habe bei der Bewältigung mehrerer Herausforderungen in den letzten Jahren Fortschritte erzielt. Die Abhängigkeit des Unternehmens von Copaxone habe abgenommen und die Kostenbasis sei deutlich gesunken. Insgesamt sei in der Generikaindustrie auch eine Stabilisierung festzustellen, so die Analysten von Argus Research.TEVA könnte zwar noch einige schwierige Quartale vor sich haben. Die aktuelle Bewertung spiegele aber im Vergleich zur Peer Group einen exzessiven Bewertungsabschlag wider.Die Analysten von Argus Research stufen in ihrer TEVA Pharmaceutical-Aktienanalyse den Titel von "hold" auf "buy" hoch und veranschlagen ein Kursziel von 12,00 USD.Börsenplätze TEVA Pharmaceutical-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie:8,72 Euro -0,68% (05.07.2019, 16:39)