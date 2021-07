XETRA-Aktienkurs TAKKT-Aktie:

13,86 EUR -1,14% (01.07.2021, 12:26)



Tradegate-Aktienkurs TAKKT-Aktie:

13,86 EUR -0,72% (01.07.2021, 12:38)



ISIN TAKKT-Aktie:

DE0007446007



WKN TAKKT-Aktie:

744600



Ticker-Symbol TAKKT-Aktie:

TTK



Kurzprofil TAKKT AG:



TAKKT (ISIN: DE0007446007, WKN: 744600, Ticker-Symbol: TTK) ist in Europa und Nordamerika der führende B2B-Distanzhändler für Geschäftsausstattung. Der Konzern ist mit seinen Marken in mehr als 25 Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über eine Million Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung, Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für den Gastronomie- und Hotelmarkt sowie den Einzelhandel. Die TAKKT-Gruppe beschäftigt rund 2.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist im SDAX gelistet und im Prime Standard der Deutschen Börse vertreten. (01.07.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - TAKKT: Verhaltener Jahresstart - Jahresziele haben weiter Bestand - AktienanalyseDer Büromöbelhändler TAKKT (ISIN: DE0007446007, WKN: 744600, Ticker-Symbol: TTK) sei verhalten ins neue Jahr gestartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zwar sei das EBITDA im ersten Quartal von 24,3 auf 26,5 Mio. Euro gestiegen. Im Vorjahr sei das Ergebnis allerdings durch Kosten für die Implementierung von TAKKT 4.0 belastet gewesen. Wenig berauschend auch die Umsatzentwicklung: Die Erlöse seien um Wechselkurseffekte bereinigt um 6,5 Prozent auf 266,4 Mio. Euro gesunken. Vor allem der Veranstaltungs- und Foodservicebereich habe noch bei der Nachfrage zu kämpfen, habe es zur Begründung geheißen. Die Aktie bleibe dennoch im Aufwind. Denn gegen Ende des ersten Quartals habe sich das Geschäft spürbar belebt. Hoffnung mache zudem der Auftragseingang. Er habe gegenüber dem Vorjahr leicht zugelegt und im März nahezu das Niveau von 2019 erreicht.Der Büromöbelhändler blicke daher zuversichtlich auf den weiteren Geschäftsverlauf. Ab dem zweiten Quartal erwarte das Management ein "deutlich positives organisches Wachstum", habe der Konzern mitgeteilt. Auch die Jahresprognose wurde trotz des verhaltenen Starts bestätigt: Der Umsatz soll organisch um sieben bis zwölf Prozent wachsen, das EBITDA auf 100 bis 120 Mio. Euro steigen würden (Vorjahr: 92,6 Mio. Euro), so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 25/2021)Börsenplätze TAKKT-Aktie: