XETRA-Aktienkurs TAKKT-Aktie:

16,58 EUR +0,48% (27.07.2018, 17:28)



Tradegate-Aktienkurs TAKKT-Aktie:

16,66 EUR +0,97% (27.07.2018, 14:21)



ISIN TAKKT-Aktie:

DE0007446007



WKN TAKKT-Aktie:

744600



Ticker-Symbol TAKKT-Aktie:

TTK



Kurzprofil TAKKT AG:



TAKKT (ISIN: DE0007446007, WKN: 744600, Ticker-Symbol: TTK) ist in Europa und Nordamerika der führende B2B-Spezialversandhändler für Geschäftsausstattung. Der Konzern ist mit seinen Marken in mehr als 25 Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über 500.000 Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung, Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für den Einzelhandel sowie den Gastronomie- und Hotelmarkt.



Die TAKKT-Gruppe beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist im SDAX gelistet und im Prime Standard der Deutschen Börse vertreten. (27.07.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - TAKKT-Aktienanalyse von Thomas Hofmann, CEFA und Investmentanalyst von der LBBW:Thomas Hofmann, CEFA und Investmentanalyst der LBBW, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie der TAKKT AG (ISIN: DE0007446007, WKN: 744600, Ticker-Symbol: TTK).TAKKT sei im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres ein beeindruckender Turnaround in der Umsatzentwicklung gelungen. Während der Umsatz in den letzten vier Quartalen jeweils rückläufig gewesen sei, habe in Q2/18 ein Plus von 4,7% yoy erzielt werden können. In Europa habe der Umsatz organisch um 5,9% yoy zugelegt und auch in Amerika sei die Rückkehr zu positiven Veränderungsraten (+3,5% yoy) gelungen. Inklusive Übernahmen und negativer Währungseffekte stieg der Umsatz um 5,4% auf 291 Mio. EUR - die Analysten der LBBW hatten 285 Mio. EUR erwartet. Ertragsseitig drückten allerdings vor allem höhere Frachtkosten die Rohertragsmarge, die mit 41,4% deutlich unter Vorjahr (42,5%) und unter unseren Erwartungen (42,6%) lag, so die Analysten der LBBW. Auch wenn das Management davon ausgehe, diese Kostensteigerung an Kunden weitergeben zu können, werde bis zum Jahresende nur das Erreichen des unteren Endes der Guidance (13 bis 15%) erwartet.Die Analysten der LBBW haben daher ihre Ergebnisprognose leicht gesenkt und rechnen nunmehr für 2018 mit einem EBITDA von 148 Mio. EUR (bisher 153,5 Mio. EUR), was einer Marge von 12,9% (bisher 13,4%) entspricht. Dementsprechend reduziere sich die EPS-Schätzung der Analysten von bisher 1,34 EUR auf 1,26 EUR. Die Schätzungen für 2019/20 würden sich nur marginal ändern.Mangels einer aussagekräftigen Peergroup haben die Analysten der LBBW den fairen Wert der Aktie aus den historischen Bewertungsmultiplikatoren abgeleitet. Auf Basis der leicht gesenkten Schätzungen ergebe sich daraus ein fairer Wert von knapp 20 EUR (bisher leicht über 20 EUR).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze TAKKT-Aktie: