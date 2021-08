Tradegate-Aktienkurs Systemair-Aktie:

Kurzprofil Systemair AB:



Systemair AB (ISIN: SE0002133975, WKN: A0M28W, Ticker-Symbol Deutschland: 52S) ist ein in Schweden ansässiges Unternehmen, das sich mit der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Lüftungsprodukten und -lösungen beschäftigt. Die Produkte werden unter den Marken Systemair, Fantech, Frico und VEAB vertrieben. Systemair umfasst hauptsächlich Lüftungsprodukte wie Ventilatoren, Lüftungsprodukte, Kühler und Lüftungsgeräte; Fantech entwickelt, entwirft und vermarktet Lösungen für Wohn- und Geschäftshäuser in Nordamerika; Frico konzentriert sich auf Luftschleier und Heizprodukte, und VEAB konzentriert sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Heizprodukten für Lüftungssysteme, bewegliche und stationäre Ventilatorheizungen sowie Entfeuchtungssysteme.



Das Unternehmen ist in mehr als 40 Ländern in Europa, Nordamerika, Südamerika, dem Mittleren Osten, Asien, Afrika und Australien tätig. Das Unternehmen betreibt unter anderem Airwell, Alitis, Kolektor Koling doo, FRIVENT Luft- & Warmetechnik GmbH und Viking Air Conditioning Pty Ltd. (23.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Systemair-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Systemair AB (ISIN: SE0002133975, WKN: A0M28W, Ticker-Symbol Deutschland: 52S) unter die Lupe.Als Spezialist für Lüftungstechnik und Lüftungssysteme habe sich Systemair inzwischen weltweit einen Namen gemacht. Die Produkte des schwedischen Unternehmens kämen z.B. in öffentlichen Einrichtungen, Pools, in der Industrie oder auch bei Impfstoffherstellern (zur Hygiene-Lüftung) zum Einsatz.Der Markt scheine angesichts des Kurssprungs zu Wochenbeginn ein starkes erstes Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 zu antizipieren. Die Vorlage der Ergebnisse peile Systemair für den 26. August an."Der Aktionär" führe die Systemair-Aktie seit Anfang Juni 2020 auf der Empfehlungsliste. Seitdem sei ein Kursplus von knapp 160% angelaufen. Neueinsteiger sollten auf dem erhöhten Niveau nun nicht mehr zugreifen. Investierte Anleger sollten die Gewinne jedoch laufen lassen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.08.2021)