Börsenplätze Symrise-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Symrise-Aktie

106,35 EUR -0,09% (14.12.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Symrise-Aktie:

104,20 EUR -1,79% (15.12.2020, 08:57)



ISIN Symrise-Aktie:

DE000SYM9999



WKN Symrise-Aktie:

SYM999



Ticker-Symbol Symrise-Aktie:

SY1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Symrise-Aktie:

SYIEF



Kurzprofil Symrise AG:



Die Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von 3.154 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2018 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern im Markt für Düfte und Aromen. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist in mehr als 40 Ländern in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. (15.12.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Symrise-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Aromen- und Duftstoffherstellers Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) unter die Lupe.Die Symrise-Aktie gehöre am Dienstag erneut zu den schwächsten Werten im MDAX. Der Holzmindeneder Konzern sei laut einem Zeitungsbericht Opfer eines groß angelegten Hackerangriffs geworden und könne derzeit nur eingeschränkt arbeiten. An der Börse komme das nicht gut an.Bereits am Sonntag informiert habe Symrise die Mitarbeiter in einem Schreiben über die Attacke informiert, bei der "es sich um eine kriminelle Aktion unbekannter Täter mit erpresserischer Absicht", handle, zitiere das "Handelsblatt". Demnach heiße es weiter, "die Arbeit an unseren Standorten ist nur sehr eingeschränkt möglich. Daher werden ihre Vorgesetzten sie informiert halten, ob Sie Ihrer Arbeit an Ihrem Arbeitsplatz nachgehen können."Die IT-Systeme seien sofort vom Netz genommen worden, habe eine Unternehmenssprecherin bestätigt. Die Auswirkungen würden nun analysiert. "Wir arbeiten eng mit den staatlichen Behörden und dem Landeskriminalamt zusammen", habe die Sprecherin gesagt. Der deutsche Aromen- und Duftstoffhersteller arbeite daran, die betroffenen Systeme bald wieder hochfahren zu können.Langfristig würden die Aussichten des potenziellen DAX-Aufsteigers zwar gut bleiben. Symrise sei auf Wachstumskurs und profitiere von zahlreichen Megatrends wie Fleischersatz oder Heimtiernahrung. Die Symrise-Aktie habe sich jedoch seit schwächeren Quartalszahlen nicht nachhaltig von der 100-Euro-Marke lösen können. Der Hackerangriff bringe diese Unterstützung nun wieder näher. Der Stopp des "Aktionärs" bleibe bei ebenjenen 100 Euro. Anleger sollten die Symrise-Aktie im Auge behalten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.12.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Symrise.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link