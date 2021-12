XETRA-Aktienkurs Symrise-Aktie

129,55 EUR +0,50% (09.12.2021, 11:14)



ISIN Symrise-Aktie:

DE000SYM9999



WKN Symrise-Aktie:

SYM999



Ticker-Symbol Symrise-Aktie:

SY1



NASDAQ OTC-Symbol Symrise-Aktie:

SYIEF



Kurzprofil Symrise AG:



Die Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, NASDAQ OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen für Lebensmittel. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von rund 3,5 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2020 gehört das Unternehmen zu den weltweit führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die fest zum täglichen Leben gehören. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. (09.12.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Symrise-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Eine Erholung der Luxusparfümerie und gute Geschäfte rund um Heimtiernahrung verleihen dem Duft- und Aromenhersteller Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, NASDAQ OTC-Symbol: SYIEF) weiter Rückenwind, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Im dritten Quartal habe der Konzern ein organisches Umsatzwachstum von 8,3 Prozent erzielt. Nach neun Monaten habe das Plus bei 9,2 Prozent gelegen. Das Unternehmen habe daher die Messlatte für das laufende Jahr erneut ein Stück höher gelegt. Symrise rechne nun mit einem Umsatzwachstum aus eigener Kraft um die neun Prozent. Erst im Sommer habe der Konzern die Prognose auf über sieben Prozent angehoben. Vom Umsatz sollten weiter mehr als 21 Prozent als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen übrigbleiben. Das kontinuierliche, profitable Wachstum komme bei Anlegern gut an: Die Aktie habe seit Januar um fast 19 Prozent zulegen können.Aus Analystensicht ebenfalls positiv zu werten: Heinz-Jürgen Bertram bleibe für weitere drei Jahre Vorstandschef des Konzerns. Der Aufsichtsrat habe den Vertrag des 63-Jährigen vorzeitig verlängert, wie das Unternehmen kürzlich mitgeteilt habe. Bertram stehe seit 2009 an der Spitze von Symrise, habe den Konzern weiter ausgebaut und ihn im September in den Leitindex DAX geführt.Worauf Experten zudem hinweisen würden: Die Aktie werde - gemessen am Verhältnis von Unternehmenswert und EBITDA-Gewinn - weiterhin mit einem kräftigen Abschlag zum Konkurrenten Givaudan gehandelt. Analysten wie Georgina Fraser von Goldman Sachs seien außerdem davon überzeugt, dass Symrise seine Margen auch im kommenden Jahr gegen den Druck durch steigende Rohstoff-, Fracht- und Energiekosten verteidigen könne. (Ausgabe 48/2021)Börsenplätze Symrise-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Symrise-Aktie:129,65 EUR +0,43% (09.12.2021, 11:25)