Kurzprofil Symantec Corporation:



Symantec Corp. (ISIN: US8715031089, WKN: 879358, Ticker-Symbol: SYM; Nasdaq-Symbol: SYMC) wurde 1982 von visionären Computerspezialisten gegründet. Symantec unterstützt Privatkunden und Unternehmen bei der Sicherung und Verwaltung ihrer datengesteuerten Welt. Das Angebot von Symantec konzentriert sich auf Sicherheits-, Speicher- und Systemverwaltungslösungen. (08.04.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Symantec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Sicherheitssoftware Symantec Corp. (ISIN: US8715031089, WKN: 879358, Ticker-Symbol: SYM; Nasdaq-Symbol: SYMC) unter die Lupe.Die Symantec-Aktie gehöre am Montag zu den absoluten Top-Performern im S&P 500. Nachdem die Analysten von Goldman Sachs das auf "kaufen" hochgestuft hätten, habe das Papier deutlich zugelegt und ein Kaufsignal generiert.Das Upgrade der namhaften Investmentbank sorge für eine starke Kursreaktion der Symantec-Aktie: Sie schieße nach oben und durchbreche den hartnäckigen horizontalen Widerstand bei 23,60 USD. Anleger sollten nach diesem Kaufsignal die Gewinne vorerst laufen lassen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.04.2019)Börsenplätze Symantec-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Symantec-Aktie:21,52 EUR +4,98% (08.04.2019, 22:25)