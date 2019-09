ISIN Swiss Re-Aktie:

CH0126881561



WKN Swiss Re-Aktie:

A1H81M



Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SR9



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SREN



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SSREF



Kurzprofil Swiss Re AG:



Der börsennotierte Schweizer Rückversicherer Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF) wurde 1863 gegründet und ist heute mit 50 Gruppengesellschaften und Vertretungen in mehr als 20 Ländern tätig.



Swiss Re ist ein breit diversifizierter, globaler Rückversicherer und bietet Finanzdienstleistungsprodukte an, die den Kunden das Eingehen von Risiken ermöglichen. Die traditionellen Rückversicherungsprodukte werden durch versicherungsbasierte Corporate-Finance-Lösungen und -Dienstleistungen für ein umfassendes Risikomanagement ergänzt.



Der Konzern Swiss Re gliedert sich in drei Geschäftsbereiche: Reinsurance (Versicherungen), Corporate Solutions (Lösungen für Unternehmen) und Admin Re (Lösungen für Regierungen/Institutionen). Swiss Re in München betreut die Märkte Deutschland und Österreich, die nordischen und baltischen Länder sowie Zentral- und Osteuropa. Außerdem bietet Swiss Re mit der Servicegesellschaft AssTech versicherungsnahe Dienstleistungen im Risikomanagement.



Rund 11.000 Menschen sind weltweit für Swiss Re tätig. Der internationale Hauptsitz ist in Zürich. In München sind rund 450 Mitarbeiter beschäftigt. (02.09.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Swiss Re-Aktienanalyse von Analyst Simon Fössmeier von Vontobel Research:Simon Fössmeier, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Rückversicherers Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF) weiterhin zu kaufen.Wirbelsturm "Dorian" sei in den Bahamas auf Land getroffen, dies mit Windgeschwindigkeiten von bis knapp 300 km/h und Windböen von bis zu 350 km/h, was ihn zu einem Hurrikan der (höchsten) Kategorie 5 mache. "Dorian" nehme derzeit weiter an Umfang zu und habe bereits eine Spannweite von 144 km mit Winden in Hurrikanstärke und eine von 448 km mit Winden in Tropensturmstärke. Der Hurrikan bewege sich weiterhin auf Florida zu, sein Abdrehen nach Norden könnte den Bundesstaat aber vom Schlimmsten bewahren (wobei der genaue Verlauf dieses Abdrehens entscheidend sei). Die jüngste Modelle würden die Sturmbahn wieder etwas westwärts, näher bei Florida, aber immer noch vor der Küste rücken. Auch diese Westverschiebung gelte es im Auge zu behalten, da die Schäden umso größer würden, je näher sich "Dorian" der Halbinsel nähere.Schadenshöhe: unklar: Die Schätzungen des wirtschaftlichen Gesamtschadens für die betroffene Region (Versicherung u. Rückversicherung) bewege sich zwischen USD 11 Mrd. und USD 37 Mrd. Entscheidend sei, ob und wo der Sturm auf Florida treffe: So hätten Fort Lauderdale und Miami natürlich einen sehr viel höheren Versicherungswert als andere Orte.Einige Anleger würden versuchen, ihre Investments in Rückversicherungen zeitlich auf Hurrikan-Ereignisse abzustimmen. Hinweis: Ein Hurrikan, so verheerend er auch sein möge, sei (i) ein modelliertes Ereignis (also keine Überraschung wie der 11. September), für das (ii) Rückstellungen gebildet worden seien. Letzteres bedeute, dass es sich nicht um ein Liquiditätsereignis mit Auswirkungen auf Dividenden oder Rückkäufe handle. Fössmeier würde Kurseinbrüche für Käufe nutzen.Simon Fössmeier, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Swiss Re-Aktie weiterhin mit dem Rating "buy". Das Kursziel laute CHF 117,00. (Analyse vom 02.09.2019)Börsenplätze Swiss Re-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Swiss Re-Aktie:88,68 EUR +2,05% (02.09.2019, 14:34)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Swiss Re-Aktie:96,68 CHF +1,60% (02.09.2019, 14:19)