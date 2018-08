SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Swiss Re-Aktie:

CHF 87,60 -2,65% (03.08.2018, 09:42)



ISIN Swiss Re-Aktie:

CH0126881561



WKN Swiss Re-Aktie: A1H81M

A1H81M



Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie: SR9

SR9



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie: SREN

SREN



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie: SSREF

SSREF



Kurzprofil Swiss Re AG:



Der börsennotierte Schweizer Rückversicherer Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF) wurde 1863 gegründet und ist heute mit 50 Gruppengesellschaften und Vertretungen in mehr als 20 Ländern tätig.



Swiss Re ist ein breit diversifizierter, globaler Rückversicherer und bietet Finanzdienstleistungsprodukte an, die den Kunden das Eingehen von Risiken ermöglichen. Die traditionellen Rückversicherungsprodukte werden durch versicherungsbasierte Corporate-Finance-Lösungen und -Dienstleistungen für ein umfassendes Risikomanagement ergänzt.



Der Konzern Swiss Re gliedert sich in drei Geschäftsbereiche: Reinsurance (Versicherungen), Corporate Solutions (Lösungen für Unternehmen) und Admin Re (Lösungen für Regierungen/Institutionen). Swiss Re in München betreut die Märkte Deutschland und Österreich, die nordischen und baltischen Länder sowie Zentral- und Osteuropa. Außerdem bietet Swiss Re mit der Servicegesellschaft AssTech versicherungsnahe Dienstleistungen im Risikomanagement.



Rund 11.000 Menschen sind weltweit für Swiss Re tätig. Der internationale Hauptsitz ist in Zürich. In München sind rund 450 Mitarbeiter beschäftigt. (03.08.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Swiss Re-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schürmann von Vontobel Research:Stefan Schürmann, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Rückversicherers Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF).Der Reingewinn sei hinter der Analysten- und der Konsensprognose zurückgeblieben, dies primär wegen der tieferen Kapitalerträge sowie des unerwartet hohen Negativeffekts durch den US-GAAP-basierten Fair Value bei den Aktien (USD -265 Mio. ggü. VontE: USD -150 Mio.). Das Eigenkapital sei ebenfalls niedriger gewesen als erwartet, eine Folge der höheren Spreads bei den Unternehmensanleihen.P&C Re habe dank der guten Schaden-Kosten-Quote von 92,9% (Naturkat. 4,5% tiefer als erwartet) hingegen positiv überrascht. Die zugrunde liegende Schaden-Kosten-Quote von 98,9% entspreche dem CR-Ausblick für GJ 2018 (99%). Mit 103% bleibe die Preisgestaltung bei den Vertragserneuerungen seit Jahresbeginn zwar eher moderat, deren Volumen habe aber immerhin um 9% zugenommen. CorSo habe sich erwartungsgemäß relativ bescheiden entwickelt.Aufgrund des geringeren Kapitalertrags und der leicht gesunkenen technischen Marge sei der Gewinn bei L&H hinter den Analysten-Erwartungen zurückgeblieben. Der Gewinn von Life Capital sei finanzmarktbedingt tief ausgefallen, das Wachstum im Open-Book-Geschäft sei jedoch auf erfreulich hohem Niveau geblieben. Die Cash-Generierung sei mit USD 848 Mio. solide und im Einklang mit den Analysten-Erwartungen; der potenzielle Börsengang 2019 könnte hier sowohl Wertpotenzial wie Kapital freisetzen.Die H1-Ergebnisse seien insgesamt durchzogen. Der sehr solide Gewinnbeitrag von P&C Re sei durch die negativen Finanzmärkte und die eher bescheidene Preisgestaltung kompensiert worden. Die Cashflow-Generierung scheine auf Kurs zu sein und den Analysten-Erwartungen zu entsprechen. Der IPO der Run-off-Plattform von ReAssure UK Life dürfte 2019 Wertpotenzial sowie Kapital freisetzen. Die EPS-Schätzungen des Analysten und die SOTP-Bewertung von CHF 103 würden nur geringfügig angepasst.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Swiss Re-Aktie:Xetra-Aktienkurs Swiss Re-Aktie:76,20 EUR -2,23% (03.08.2018, 09:39)