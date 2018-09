ISIN Swiss Re-Aktie:

CH0126881561



WKN Swiss Re-Aktie:

A1H81M



Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SR9



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SREN



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SSREF



Kurzprofil Swiss Re AG:



Der börsennotierte Schweizer Rückversicherer Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF) wurde 1863 gegründet und ist heute mit 50 Gruppengesellschaften und Vertretungen in mehr als 20 Ländern tätig.



Swiss Re ist ein breit diversifizierter, globaler Rückversicherer und bietet Finanzdienstleistungsprodukte an, die den Kunden das Eingehen von Risiken ermöglichen. Die traditionellen Rückversicherungsprodukte werden durch versicherungsbasierte Corporate-Finance-Lösungen und -Dienstleistungen für ein umfassendes Risikomanagement ergänzt.



Der Konzern Swiss Re gliedert sich in drei Geschäftsbereiche: Reinsurance (Versicherungen), Corporate Solutions (Lösungen für Unternehmen) und Admin Re (Lösungen für Regierungen/Institutionen). Swiss Re in München betreut die Märkte Deutschland und Österreich, die nordischen und baltischen Länder sowie Zentral- und Osteuropa. Außerdem bietet Swiss Re mit der Servicegesellschaft AssTech versicherungsnahe Dienstleistungen im Risikomanagement.



Rund 11.000 Menschen sind weltweit für Swiss Re tätig. Der internationale Hauptsitz ist in Zürich. In München sind rund 450 Mitarbeiter beschäftigt. (17.09.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Swiss Re-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schürmann von Vontobel Research:Stefan Schürmann, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Rückversicherers Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF).Zwei schwere Wetterereignisse: Hurrikan Florence habe die Küste von North Carolina erreicht und der noch stärkere Supertaifun Mangkhut habe Tod und Zerstörung auf den Philippinen und in Hongkong/Macao sowie im dicht besiedelten chinesischen Perlfluss-Delta gebracht. Aus Sicht der Versicherung habe dennoch das Schlimmste vermieden werden können. Erste seriöse Schätzungen würden bezüglich Florence auf Versicherungsschäden in der Höhe von USD 3 bis 5 Mrd. hindeuten, ausgenommen seien Hochwasserschäden, die schlecht versichert seien. Die Versicherungsschäden bezüglich Mangkhut würden weiter unsicher bleiben.Swiss Re verfüge für GJ 2018E über ein Naturkatastrophenbudget von USD 1,1 Mrd., wovon USD 550 Mio. auf Q3/2018 fallen dürften. Nach Meinung des Analysten müssten die versicherten Forderungen eine Höhe von USD 15 Mrd. erreichen, bis das Budget für das 3Q18 überschritten wäre, was unwahrscheinlich erscheine. Insofern sei Q3/2018 in Bezug auf große Schadenereignisse bisher eher harmlos. Während die beiden Ereignisse die Preislandschaft im Rückversicherungssektor nicht verändern würden, erwarte er leicht positive psychologischen Auswirkungen auf die Vertragserneuerungen 2019.Florence und Mangkhut würden nach Erachten des Analysten die Preise im Rückversicherungssektor nicht verändern, jedoch die Bilanzen einiger kleinerer, fokussierter Anbieter nach den großen Vorjahresschäden bes. in den USA zusätzlich belasten. Deshalb sehe er im Hinblick auf die Vertragserneuerungen im Jahr 2019 eine leichten Auftrieb für den verbesserten Preistrend bei Rückversicherungen. Da die Schäden die Naturkatastrophenbudgets wahrscheinlich nicht übersteigen würden, sei keine Anpassung seiner EPS-Schätzungen für GJ 2018 erforderlich. Die Aktie werde zum 0,86Fachen des Buchwerts und zum 9,8Fachen des EPS 19E gehandelt.Stefan Schürmann, Aktienanalyst von Vontobel Research, hält an seinem "buy"-Rating für die Swiss Re-Aktie fest. Das Kursziel laute CHF 101. (Analyse vom 17.09.2018)Börsenplätze Swiss Re-Aktie:Xetra-Aktienkurs Swiss Re-Aktie:78,16 EUR +0,33% (17.09.2018, 09:44)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Swiss Re-Aktie:CHF 87,94 +0,23% (17.09.2018, 09:56)