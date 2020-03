L&S-Aktienkurs Swatch Group-Aktie:

181,25 EUR +2,40% (20.03.2020, 15:10)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Swatch Group-Aktie:

190,90 CHF +1,41% (20.03.2020, 14:56)



ISIN Swatch Group-Aktie:

CH0012255151



WKN Swatch Group-Aktie:

865126



Ticker-Symbol Swatch Group-Aktie:

UHR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Swatch Group-Aktie:

SWGAF



Kurzprofil Swatch Group:



Die Swatch Group (ISIN: CH0012255151, WKN: 865126, Ticker-Symbol: UHR, NASDAQ OTC-Symbol: SWGAF) ist eine internationale Gruppe, die in der Herstellung und dem Verkauf von Fertiguhren, Schmuck, Uhrwerken und Komponenten tätig ist.



Die Swatch Group fertigt nahezu sämtliche Bauteile, die von ihren achtzehn Uhrenmarken benötigt werden, und Unternehmen der Swatch Group beliefern zudem auch Dritthersteller von Uhren in der Schweiz und der ganzen Welt mit Uhrwerken und Komponenten. Besuchen Sie unbedingt die Websites unserer Marken, um mehr über ihre außergewöhnlichen Produkte zu erfahren.



Weiter nimmt die Swatch Group eine führende Position in der Herstellung und dem Verkauf von elektronischen Systemen ein, die in der Uhrenindustrie und anderen Branchen Einsatz finden.



Die Swatch Group beschäftigt mehr als 37.000 Personen in über 50 Ländern. Für das Jahr 2018 betrug der Nettoumsatz 8,475 Milliarden Schweizer Franken (2017: 7,960), der Nettogewinn 867 Millionen Schweizer Franken (2017: 755). (20.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Swatch Group-Aktienanalyse von Analyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Uhrenherstellers Swatch Group (ISIN: CH0012255151, WKN: 865126, Ticker-Symbol: UHR, NASDAQ OTC-Symbol: SWGAF).Derzeit 42% auf Kurzarbeit: Die Swatch Group habe die Arbeitszeit für alle Marken reduziert und derzeit für 42% der Mitarbeitenden Kurzarbeit eingeführt. Je nach Fabrik werde diese auf bis zu 60 bis 70% erhöht werden. Bis jetzt sei noch keine Fabrik vollständig geschlossen.China habe Läden wieder geöffnet ...: Nachdem die Läden in China fünf Wochen geschlossen gewesen seien, hätten sie letzte Woche wieder geöffnet, aber die Kundenanzahlen seien immer noch sehr niedrig (Großraum China: 36% des Umsatzes). In der EU/den USA sei das Geschäft gerade zum Stillstand gekommen, da jetzt fast alle Geschäfte geschlossen seien.Calvin Klein (werde aufgegeben) als großer Verlustbringer: Calvin Klein (Lizenzvereinbarung gestoppt) habe im GJ19 einen Umsatz von CHF 117 Mio. (-32%, = 1,4% der Gruppe) verzeichnet. Der Verlust habe sich auf CHF -33 Mio. (3% des Gruppen-EBIT) gegenüber CHF -12 Mio. (GJ18) belaufen.Tissot T-Touch Connect Solar als erste Smartwatch: Tissot führe ihre neue Smartwatch (mit eigenem Betriebssystem) ein. Die Uhr erreiche eine Autonomie von sechs Monaten (im Zifferblatt integrierte Solarzelle), bevor sie wieder ans Netz müsse. Zusätzlich zu den herkömmlichen Funktionen der T-Touch (Luftdruck/Temperatur, Aktivität usw.), zeige der vernetzte Teil auch Anrufe/Mitteilungen an (aber keine Gesundheitsfunktionen). Das Gehäuse sei aus Titan mit einer Lünette aus Keramik - Preis: CHF 995.Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die Swatch Group-Aktie. Das Kursziel laute CHF 200. (Analyse vom 20.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Swatch Group-Aktie: