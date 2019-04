Tradegate-Aktienkurs Swatch Group-Aktie:

262,50 EUR +0,23% (08.04.2019, 09:53)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Swatch Group-Aktie:

294,10 CHF +0,10% (08.04.2019, 10:34)



ISIN Swatch Group-Aktie:

CH0012255151



WKN Swatch Group-Aktie:

865126



Ticker-Symbol Swatch Group-Aktie:

UHR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Swatch Group-Aktie:

SWGAF



Kurzprofil Swatch Group:



Die Swatch Group (ISIN: CH0012255151, WKN: 865126, Ticker-Symbol: UHR, NASDAQ OTC-Symbol: SWGAF) ist eine internationale Gruppe, die in der Herstellung und dem Verkauf von Fertiguhren, Schmuck, Uhrwerken und Komponenten tätig ist.



Die Swatch Group fertigt nahezu sämtliche Bauteile, die von ihren achtzehn Uhrenmarken benötigt werden, und Unternehmen der Swatch Group beliefern zudem auch Dritthersteller von Uhren in der Schweiz und der ganzen Welt mit Uhrwerken und Komponenten. Besuchen Sie unbedingt die Websites unserer Marken, um mehr über ihre außergewöhnlichen Produkte zu erfahren.



Weiter nimmt die Swatch Group eine führende Position in der Herstellung und dem Verkauf von elektronischen Systemen ein, die in der Uhrenindustrie und anderen Branchen Einsatz finden.



Die Swatch Group beschäftigt mehr als 35.400 Personen in über 50 Ländern. Für das Jahr 2017 betrug der Nettoumsatz 7,960 Milliarden Schweizer Franken (2016: 7,553), der Nettogewinn 755 Millionen Schweizer Franken (2016: 593). (08.04.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Swatch Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Uhrenherstellers Swatch Group (ISIN: CH0012255151, WKN: 865126, Ticker-Symbol: UHR, NASDAQ OTC-Symbol: SWGAF).Großraum China (36% des Umsatzes) mit weiterem Potenzial: Die Swatch Group sei die Nr. 1 unter auf dem Uhrenmarkt im Großraum China; 350 bis 400 Mio. Verbraucher (von insgesamt 1,3 Mrd.) könnten sich bereits eine Swatch/Tissot leisten, und CEO Hayek sehe weiteres Potenzial für High-End-Marken (z.B. Habe Harry Winston eine Boutique in Peking und Schanghai; eine weitere Stadt werde hinzukommen).Ab 2020 keine Verpflichtung mehr zur Lieferung von Uhrwerken: Die Vereinbarung mit der Wettbewerbskommission über die Lieferung von Uhrwerken an Dritte ende 2019. Die Swatch Group habe somit keine Lieferverpflichtung mehr. Es werde auch in Zukunft Lieferungen an andere Marken geben, aber beispielsweise mit Breitling gebe es keine Vereinbarung.Eigene Läden würden an Bedeutung gewinnen, aber...: Bei Harry Winston werde Schmuck ausschließlich über eigene Läden verkauft, während Omega einen Anteil von 25% (Steigerung auf 30 bis 35% möglich) und Swatch einen Anteil von 70% habe. Die Online-Verkäufe würden unter 10% liegen, aber ein künftiger Anteil von 50% z.B. für Swatch/Tissot sei denkbar.Offener Zeitplan für Batterieprojekt: Die Swatch Group habe bislang CHF 34 Mio. in das Batterieprojekt von Belenos investiert; es sei noch unklar, wann die Marktreife erreicht werde.Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, rechnet weiterhin mit einem sehr schwierigen H1 19 und hält daher an seinem "hold"-Rating für die Swatch Group-Aktie fest. Das Kursziel laute CHF 300. (Analyse vom 08.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Swatch Group-Aktie: